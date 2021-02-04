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烽火再燃！洛阳市2021年青少年校园足球联赛启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 16:37

　　校园足球烽火再燃！28日下午，在洛龙区洛阳市第十四中学，由东升第二中学对阵洛阳市第五中学的一场足球赛正紧张进行。次役揭开了洛阳市2021年青少年校园足球联赛初中男子组比赛的序幕。

　　洛阳市教育局校足办有关负责人介绍，洛阳市青少年校园足球联赛分为上、下半年两个阶段，其中上半年赛程自3月开始持续至6月初；下半年赛程自9月开始，持续至12月。今年上半年的联赛设高中男子组、初中男子组、小学女子组、中学女子组四个组别，全市共有42支学校代表队、800余名选手参赛。

　　近年来，洛阳市在校园足球运动的普及推广方面迈出坚实的步伐。前不久，教育部正式公布了2020年全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县(区)，洛阳有66所中小学校被命名为全国青少年校园足球特色学校。此外，洛宁县被命名为全国青少年校园足球试点县(区)。

　　建设校园足球特色学校旨在深化学校体育改革、培养全面发展人才，把校园足球作为扩大足球人口规模、夯实足球人才根基、提高学生综合素质、促进青少年健康成长的基础性工程，增强家长、社会的认同和支持，让足球这项运动得到更好的发展。自2018年洛阳入选全国青少年校园足球改革试验区名单以来，洛阳积极深化校园足球普及推广体系、教学训练体系、竞赛体系、样板体系、科研体系建设，持续提高校园足球工作科学化、制度化和专业化水平。截至目前，全市拥有全国青少年校园足球特色学校284所，总数位居全省第一。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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