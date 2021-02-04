2021年洛阳市城市区高招体检工作今日启动【视频】

今日，2021年洛阳市城市区高招体检工作正式启动。

今日，2021年洛阳市城市区高招体检工作正式启动。

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当天上午，在河南科技大学第一附属医院新区医院，来自洛阳理工学院附中的300多名高三学生按照每20人一组，分组接受体检。

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“所有参加2021年普通高考，以及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加体检。”洛阳市招生考试中心有关负责人介绍，未经体检的考生，高校可不予录取。据初步统计，今年洛阳共有80519人参加高考报名，比去年增加4986人。其中普通类考生58063人(比去年增加2337人)，对口生14590人(比去年增加2522人)，专升本考生7866人(比去年增加127人)。除专升本考生无须参加体检外，今年共有72653名考生须参加高考体检，其中市区考生25298人(普通类16689人，对口生8609人)。