清明节预约现场祭扫时间 请收藏洛阳殡葬服务机构电话

29日，洛报融媒记者从市民政局获悉，清明时节，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，我市积极贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，推动移风易俗，树立文明新风，巩固疫情防控成果，在全市营造绿色、文明、低碳、安全的祭扫氛围。

29日，洛报融媒记者从市民政局获悉，清明时节，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，我市积极贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，推动移风易俗，树立文明新风，巩固疫情防控成果，在全市营造绿色、文明、低碳、安全的祭扫氛围。 29日，洛报融媒记者从市民政局获悉，清明时节，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，我市积极贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，推动移风易俗，树立文明新风，巩固疫情防控成果，在全市营造绿色、文明、低碳、安全的祭扫氛围。 根据要求，市民要拨打各公墓、陵园服务电话，提前预约现场祭扫时间，错峰进入墓园祭扫，减少祭扫现场人员聚集，避免人流车流拥堵。自觉遵守殡葬服务场所疫情防控规定，配合体温检测、佩戴口罩、“洛康码”查验、保持距离、人员限流等措施，巩固防疫成果。 为方面市民预约现场祭扫时间，市民政局公布全市殡葬服务机构地址及对外服务电话： 全市殡仪馆服务电话 1. 洛阳殡仪馆 0379-62234444 2. 偃师殡仪馆 0379-67519529 3. 孟津殡仪馆 0379-67896803 4. 新安县殡仪馆 0379-69718635 5. 宜阳县殡仪馆 0379-68910200 6. 洛宁县殡仪馆 0379-66231444 7. 伊川县殡仪馆 0379-68305777 8. 嵩县殡仪馆 0379-66440563 9. 栾川县殡仪馆 0379-66890123 10. 汝阳县殡仪馆 0379-68123466 全市经营性公墓服务电话(地址及联系电话) 1. 洛阳市北邙塔陵园孟津朝阳镇刘寨村 0379-63926209 2. 洛阳市邙山公墓老城区岳村下清宫西 0379-62321154 3. 洛阳仙鹤纪念陵园伊川县城关镇小庄村 0379-60622266；4008118986 4. 洛阳凤凰山生态纪念园孟津平乐镇张凹村 0379-69988999 5. 洛阳盘龙陵园瀍河区瀍河乡盘龙冢村 0379-63300009 6. 洛阳盘龙冢园林生态陵园瀍河区瀍河乡盘龙冢村 0379-63760777 7. 洛阳市北邙骨灰公墓市殡仪馆西侧 0379—62277444 8. 洛阳市宝山陵园老城区邙山镇徐家村 0379-80899444 9. 洛阳凤凰陵园老城区金谷北路与邙岭大道交叉口 0379-62267414 10. 洛阳北邙朝阳陵园孟津朝阳镇烈士陵园北侧 0379-63338001 11. 洛阳北邙南山陵园孟津麻屯镇霍村 15038503003 12. 洛阳北邙仙境苑陵园孟津殡仪馆北山 0379-64250888 13. 洛阳大唐森林陵园高新区辛店镇莲池沟村 0379- 64121566 14. 洛阳九皇仙府陵园孟津周寨村 13643799997 15. 洛阳市洛西万安陵园新安县城东310国道南侧，磁涧镇杨家凹村 0379-65122698 16. 宜阳香鹿山生态陵园宜阳县香鹿山镇后庄村 18317555208 >>>相关链接：清明节文明祭扫倡议：预约现场祭扫时间、错峰入园…… (洛报融媒记者 余子愚 通讯员 刘亚龙)