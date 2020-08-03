全国中小学安全教育日 2300名学生聆听防溺水安全知识【视频】

今天是第26个全国中小学生安全教育日，市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟及队友来到伊川县双语实验学校，为该校2300名学生开展了一场安全知识宣讲。
今天是第26个全国中小学生安全教育日，市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟及队友来到伊川县双语实验学校，为该校2300名学生开展了一场安全知识宣讲。
今天是第26个全国中小学生安全教育日，市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟及队友来到伊川县双语实验学校，为该校2300名学生开展了一场安全知识宣讲。
播放救援真实案例、如何预防溺水事故、发生溺水如何正确施救、教全体师生学心肺复苏……梁绪伟等人通过多种方式，为师生讲解防溺水等知识的重要性，以提高大家的安全意识，避免意外发生。
梁绪伟说，他们每年都会开展安全知识宣讲进校园活动，已经坚持了5年，走进学校210次，今年活动主题为“迎建党百年，安全知识进校园”，预计将走遍伊川县所有中小学，将安全知识覆盖全部中小学生。(洛报融媒记者 魏巍 文/图/视频)
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