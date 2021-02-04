洛宁县关庙村：“直播+电商+冷链” 让金珠果变成“金疙瘩”

一夜春风来，万树梨花开。仲春之月，豫西山区的洛宁县马店镇关庙村，再次迎来一年一度的梨花节。数万亩梨花竞放，从岭上到山下，树密花稠，一片雪白，如织的游人穿梭其间，畅享田园之乐。

一夜春风来，万树梨花开。仲春之月，豫西山区的洛宁县马店镇关庙村，再次迎来一年一度的梨花节。数万亩梨花竞放，从岭上到山下，树密花稠，一片雪白，如织的游人穿梭其间，畅享田园之乐。

不止于线下。在云端，得益于中国联通洛宁分公司5G技术加持，一场“云赏梨花”直播活动，也给网友呈现了一场异彩纷呈的视觉盛宴。

“和硕大的酥梨不同，山野间的沙梨酸涩，而关庙的沙梨脆甜，还有一个好听的名字——‘金珠果’。”关庙村第一书记麻耀东对金珠果不吝赞美。“这些年，我们摘掉贫困帽子，靠的是金珠果。未来，乡亲们奔向乡村振兴，还要靠它。”

每年梨花节，除了大量游客，还有许多考察团队慕名而来，惹人羡慕。他们流连于锦绣梨园，更关注成功背后的曲折，因为这才是产业培育的秘诀所在。

早年间，关庙村为了摆脱贫困，曾发展过苹果、桃树等林果业。由于品种普通，果子价格上不去，经营差强人意。“没有特色，缺乏竞争力。”麻耀东坦言。