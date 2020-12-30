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第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳限行措施公布！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2021.03.29 10:35

关于第39届中国洛阳牡丹文化节期间
城市区部分道路实行外地小型客车不受限
本地机动车错峰出行限行的通告

　　为提高第39届中国洛阳牡丹文化节期间城市区道路通行效率，提升道路通行能力，缓解交通拥堵，给中外游客提供畅通有序的交通环境，按照市委“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”总体要求，本着喜迎八方游客、外地小型客车不受限行的原则，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》等有关规定，第39届中国洛阳牡丹文化节期间，在城市区部分区域实行机动车绕行、错峰出行限行措施，现通告如下：

　　一、社会车辆限行规定

　　(一)限行时间

　　4月1日至5月10日

　　(二)限行区域

　　城市区：三川大道以西—南山大道以北—丝路大道以东—邙岭大道以南区域内所有道路(不含上述道路)。

　　(三)限行规则

　　1、周一至周五尾号限行规则。4月1日至5月10日期间的周一至周五，每天8:00至19：00，悬挂“豫C”号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)实行尾号限行。具体为周一：车牌尾号为1和6的机动车限行；周二：车牌尾号为2和7的机动车限行；周三：车牌尾号为3和8的机动车限行；周四：车牌尾号为4和9的机动车限行；周五：车牌尾号为5和0的机动车限行。

　　2、周六、周日单双号限行规则。4月1日至5月10日，期间的周六、周日(4月3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日，5月1日、2日、8日、9日，每天8：00至19:00，悬挂“豫C”号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)，实行单号单日、双号双日行驶(单号为1、3、5、7、9，双号为2、4、6、8、0)。

　　二、补充规定

　　(一)下列车辆不受限行规定

　　1、悬挂非豫C号牌小型客车以及新能源号牌的机动车；

　　2、执行任务的军车、警车、消防车、救护车、工程抢险车和车身喷涂统一标识的行政执法车辆、押运、保险勘验、事故快速理赔、道路清障、保洁降尘的公有专用车辆；

　　3、本市登记注册(备案)有统一外观标识的客运出租车、网约车、校车(不含租赁车辆)、公交车、两轮摩托车和12座(含)以上客车;

　　4、环卫、园林、市政(含污泥运输)、热力、供水、供电、供气、供油、通信、邮政(含报刊发行、快递)、新闻采访、无线通讯、医疗废物转运以及殡仪馆的殡葬车辆等有明显标识的公有专用车辆。

　　(二)特殊情况

　　用于婚丧嫁娶的车辆可提前两个工作日通过“洛阳警民通”微信公众号或到“市民之家”4楼公安交警窗口进行审核备案(洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角，联系电话：65987060，报备时间：工作日每天9:00至17:00)，并提供申请人身份证、驾驶证、行车证及相关证明材料，婚丧嫁娶当天按备案的时间和路线行驶(严禁遮挡号牌)；乘坐危急病人等不可预见性抢救伤员用车，当天拨打“122”报备说明情况，对违反限行规定被查处的，经交警部门查证属实的，不予处罚。

　　三、法律责任

　　驾驶机动车违反限行规定的，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第九十条及《河南省道路交通安全条例》第五十三条第二项和公安部有关规定，予以处罚；对不服从管理，拒绝、阻碍公安交通管理部门执行职务的依法追究责任。

　　四、牡丹文化节期间的货运车辆通行规则和本次限行期满后仍按2019年12月31日下发的《关于城市区道路交通管理规定的通告》执行

　　该限行规定执行机关为洛阳市公安局交通警察支队。

　　特此通告

　　相关链接：

　　最新！2021年洛阳限行政策调整，涉及王城大道……
[ 责任编辑：崔天运]
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