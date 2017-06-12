高考体检注意啥 家有考生看过来

今日，洛阳理工学院附中1031名考生到河科大一附院开元院区参加体检，我市2021年高考体检正式开始。对关注度高的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

今日，洛阳理工学院附中1031名考生到河科大一附院开元院区参加体检，我市2021年高考体检正式开始。对关注度高的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

关键词：体检准备

●体检需要提前多久到医院？

答：参加体检的考生应提前半个小时到体检医院集中，今年实行错峰错时到医院体检。市招生考试中心在体检安排表(搜索、关注微信公众号“洛阳晚报教育周刊”，查看3月25日第三条推送)中，对集合时间进行了明确，各学校考生按照规定时间提前集合即可。

●听说体检是裸检，需要脱光衣服吗？

答：不用脱光。在所有体检项目中，只有外科检查要脱衣服，但不用脱光，男生可着短裤，女生可着内衣。因为在外科进行外观等检查时，医生须观察受检者发育、皮肤色泽、脊柱生理曲度等。

●体检时能化妆吗？

答：对此没有明确规定，不过考生即使化妆，也建议化淡妆。需要提醒的是，不能戴美瞳、隐形眼镜，近视考生要戴本人的框架眼镜。

关键词：体内金属

●体内有金属物的考生，什么时候接受检查？这对高考有影响吗？

答：学生到医院进行体检时，第一站就是体内金属物检查，工作人员会询问考生体内金属物情况，并进行记录。待随后到相应科室体检时，该科医生会对考生体内金属物进行检查。

体内金属物主要影响高考“无声入场”。近几年高考实行“无声入场”，即考生进入高考考场时，金属探测器不发出报警声。因此，提醒戴金属牙套、体内有金属支架等体内含金属物的考生，在高考体检时如实告知医生，并接受检查，以免影响高考入场。

另外，需要提醒的是，若考生因疾病体内植入了金属物，体检时要如实告知医生病史。

关键词：复读生

●复读生采血要去医院还是学校？

答：复读生即社会青年考生，采血根据自己参加高考报名的考试服务中心或学校安排进行。

●体检时间与高职单招考试、体育类专业省统考时间冲突，怎么办？

答：安排有专门的补检时间。考生如因此类情况无法按时参加体检，可向参加高考报名的学校或考试服务中心提出书面申请。经市招生考试中心审批同意后，考生可依照指定时间，到体检医院进行体检。

2021年高考临近，体检如何安排？文具须自备吗？志愿如何填报？……如果您有关于高考的疑问，可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。（刘敏 陈合锋）