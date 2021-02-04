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洛阳地铁办卡指南发布 地铁打卡不愁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.29 08:49

　　昨日，地铁1号线全线正式开通初期运营，不少市民前去打卡。办卡能享受什么优惠？学生卡、敬老卡等如何办理？……市轨道交通集团近日发布了洛阳地铁办卡指南，一起来看。

　　三种卡，有优惠

　　牡丹智行卡

　　普通乘客可办理牡丹智行卡，持卡乘车享受票价九五折优惠。每位成年乘客可带领1名身高1.3米以下儿童免费乘车。

　　学生卡

　　洛阳市全日制中小学校学生凭有效证件可办理学生卡，持卡乘车享受票价五折优惠。

　　敬老卡

　　凡年满60周岁、洛阳市户口的老年人，可办理敬老卡。除了工作日高峰时段，持敬老卡可免费乘坐地铁，每月限乘70次。

　　工作日高峰时段(7:00—9:00、17:00—19:00，以进站时间为准)，持敬老卡享受票价五折优惠。

　　这些人群可免费乘车

　　现役军人、消防救援人员，残疾军人、残疾消防救援人员，因公致残的人民警察，凭有效证件可免费乘车；盲人、残疾人凭有效证件可免费乘车。

　　温馨提示：以上人员须持有效证件至客服中心处，经工作人员核实证件后，持免费单程票乘车。

　　敬老卡、学生卡办理及使用须知

　　●材料准备

　　本人有效身份证明(身份证或户口簿、学生证或学校提供的证明材料)。1英寸近期正面免冠彩色证件电子照片(白底、JPG格式，以“敬老卡/学生卡+姓名+身份号码+联系方式”为名发送至邮箱lygdpk2021@163.com)。

　　●办理地点

　　启明南路站、丽景门站、王城公园站、长安路站、秦岭路站。

　　●办理时间

　　每日9:00—18:00。

　　●温馨提示

　　办理敬老卡、学生卡的乘客携带有效身份证明原件、复印件至指定办理地点，现场查验办卡资格后提交相应办卡材料。

　　●如何充值

　　持敬老卡、学生卡至洛阳地铁任一车站的TVM(自动售票机)、SSM(自助处理终端)均可充值，卡内金额不得超过1000元。

　　●如何挂失补办

　　1.遗失敬老卡、学生卡后，要及时拨打地铁服务热线挂失。

　　2.挂失当日17时前找回遗失票卡，可拨打地铁服务热线申请取消挂失。遗失后未及时挂失而被他人使用，均按转借他人使用处理，损失由个人承担。

　　3.挂失后，遗失票卡人员要及时携带身份证(或户口簿)原件、复印件到指定办卡点补办。

　　4.遗失票卡人员在10个工作日后，凭身份证(或户口簿)原件到申办地点领取补办的票卡。

　　●如何退卡或换卡

　　1.卡面完好、芯片数据可读取

　　持卡人携带身份证(或户口簿)原件、复印件及相关票卡到指定办卡点退卡，退还卡内余额。

　　2.卡面完好、芯片数据不可读取

　　持卡人携带身份证(或户口簿)原件、复印件及相关票卡到指定办卡点办理退卡或换卡手续，10个工作日后凭持卡人身份证(或户口簿)原件到申办地点领取新票卡或者退还卡内余额。

　　3.卡面损坏、芯片数据不可读取

　　卡面损坏情况如下：卡面上有孔、缺边、缺角、被涂写或张贴异物，卡面有裂痕或有明显的折叠、刻画、扭曲、凹凸痕迹，卡面有无法清除的污渍。

　　持卡人携带身份证(或户口簿)原件、复印件及相关票卡到指定办卡点办理退卡或换卡手续。

　　地铁服务热线：0379-86008600(记者 何奕儒 通讯员 孙亚军)

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[ 责任编辑：马佳佳]
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