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“中共洛阳组”纪念馆改造提升工程主馆封顶 7月1日正式对公众开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 08:45

　　记者从市住建局获悉，“中共洛阳组”纪念馆改造提升工程26日实现主馆封顶，将于7月1日正式对公众开放。

　　去年8月，我市启动“中共洛阳组”纪念馆改造提升工程，计划在目前园区占地约6000平方米、建筑面积约220平方米的基础上，对纪念馆进行深度改造提升。改造提升后，纪念馆总占地面积扩大到2.1万平方米，总建筑面积扩大到1.9万平方米，主要建设内容包括主馆、游客中心、地下人防车库和附属设施等。建成后，这里将成为一座集党史展览陈列和党史党建教育于一体的大中型历史类纪念馆，对于保护我们党早期革命旧址和历史遗存，教育激励广大党员干部群众牢记初心使命、弘扬革命传统、传承红色基因、提升党性修养具有重要现实和历史意义。

　　作为工程实施单位，市住建局全面发扬“说了算、定了干、马上办”的“城建精神”，把办公室设在施工一线，科学制定施工节点，坚持倒排工期、挂图作战、全力攻坚，确保各项工作有序推进。按计划，今年5月底前我市将完成纪念馆布展、游客中心及地下停车场施工和园区景观绿化工作，6月1日至6月30日纪念馆试运行，7月1日正式对公众开放。(记者 孙小蕊 通讯员 高江鹏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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