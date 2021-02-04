2000多个工作岗位，邀请您来！明天这场直播别错过

明天上午，在洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)有退役军人专场招聘会，提供2000多个工作岗位(具体岗位见下)，有意向的退役军人届时可前往应聘。

此次洛阳市春季退役军人专场招聘会主题是“彰显军人风采，谱写绚丽篇章”，由洛阳市政府主办，洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市公安局承办。

本次招聘会采取线上线下同步进行，不能去现场的求职者可以通过微信小程序“洛阳就业”观看现场直播。如果您在观看直播中，有中意的职位，还可以通过线上投递简历，您的个人简历信息将留存于洛阳市人力资源和公共就业服务中心人才数据库，供用人单位选择。

如果您是正在求职的退役军人，请您记住这个时间：

线下招聘时间：3月30日(周二)上午9点至12点；

线上直播招聘时间：3月30日(周二)上午9点至11点。

本次招聘活动还将通过洛阳网抖音、洛阳网快手、抖音号“洛阳公共就业”等平台视频直播。我们在直播间等着您，不见不散哦！（叶红）