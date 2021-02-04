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洛阳人会因为地铁发生哪些改变？今后可以从容喝汤

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.29 08:43

　　昨天，您坐地铁了吗？地铁1号线开通的第一天，不少人带着一颗好奇心去感受其带来的新鲜与速度。我们的生活，会因为地铁发生哪些改变？咱们一起听听大家的看法和期待。

　　出行速度快起来 生活就能慢下来

　　快，是很多市民对地铁的第一感受。

　　昨天，在牡丹广场站，市民张先生说：“我家在青年宫附近，孩子每周六都要到牡丹广场附近上兴趣班，平时开车需要40分钟，今天我们坐地铁来的，加上进出站的时间，还不到20分钟，太给力了。”

　　与张先生不同，刘女士是为规划今后上下班时间前来踩点的。她说：“我家在瀍河，上班在涧西，今天我看了时间，全程只需要23分钟。之前早餐大多是包子和豆浆等快餐，以后可以从容喝一碗牛肉汤了。出行速度快起来，生活就能慢下来。”

　　刘女士说她喜欢坐地铁，主要是因为速度快、行车稳、时间可控，不必因担心路上堵车而提前出发。与开车相比，坐地铁每月支出也能降低不少。

　　在采访中，不少人表达了这样一种观点，地铁改变的不仅是出行方式，更是生活方式：不用担心约会时被堵在路上，不用因为公园、景点距离住处太远而止步。地铁时代呼啸而来，城市发展快步迈进。

　　地铁高人气 “带旺”沿线商圈

　　“地铁真的是自带流量，今天店里的销售额比以往增加了近三成，效果立竿见影。”昨天，在牡丹广场站附近，经营糖烟酒生意的张女士兴奋地告诉记者。

　　附近一家酒店的负责人也有同样的感受，他说：“近期很多游客在预订4月客房时，直接告诉我们是因为规划了地铁沿途景点游，才选择住在这里。”

　　地铁是城市客流、物流的核心线。地铁在承载客流的同时，也承载着经济的腾飞。

　　在西工区王府井商圈，市民王女士笑着说：“这是我最近半年第一次来这儿逛街。我住在谷水附近，平时也想来玩，但是太远。坐地铁，又快又方便。”

　　周边一家店铺的老板告诉记者：“地铁能带来更大的人流量，人流量会刺激商业发展，未来生意肯定更好。”

　　地铁1号线是紧密联系我市中心城区洛北板块东西向的城市动脉，穿过中心城区的繁华地段，途经上海市场、万达广场百货，王府井、新都汇商圈，中央商场、建业凯旋广场商圈及老城区十字街商圈，沿线商圈价值将在地铁的带动下进一步增值，同时还能将原本分散的商圈紧密地连接起来，进而形成一条地铁经济带。

　　多个景点一线直达 坐地铁穿越千年时光

　　昨天上午临近11点，来自周口的董先生一家通过了王城公园站的出口闸机，迫不及待地向王城公园走去。

　　“我们来洛阳赏花，恰好遇上地铁开通，太方便了！”董先生说，他们一家人住在丽景门附近，看到地铁可以直达王城公园特别开心，“从买票进站到出站，总共用了十几分钟，又快又舒适”。

　　“早上在丽景门附近喝碗汤，随后坐地铁到王城公园赏花，中午再坐地铁到牡丹广场附近寻找美食，然后坐地铁到武汉路、长安路附近看看苏式老建筑，晚上坐地铁直奔隋唐洛阳城天堂、明堂景点感受瑰丽的夜景……”乘客刘先生说，亲友最近要到洛阳来旅游，他规划出一条“地铁游”线路，到时候一定会让大家惊喜连连。

　　古今神韵，一线尽览。在不少市民和游客的眼中，飞驰在地铁1号线上的列车，俨然就是一个带领大家穿越千年的“时光机”，沿线站点与所在地历史文化融合，“一站一景”让人大饱眼福。

　　“许多城市的地铁都是文化载体，在洛阳，这个特征更加明显。”乘客苗小丽是一名导游，在她看来，地铁1号线将成为我市的文化新地标，在方便游客的同时，也会成为新的“网红打卡地”。

　　您是否体验了地铁1号线沿线的文旅新玩儿法？抽个时间，去打卡吧！（记者 郭飞飞 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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