洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳组织开展“学史爱党 学史爱国” 党史知识100题竞答活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.29 09:33

　　昨日，记者从市委党史学习教育领导小组办公室获悉，即日起至4月30日，我市将组织开展“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答活动。

　　本次活动由市委宣传部、市委党校、洛阳日报社主办，活动面向全市广大党员干部群众，参赛范围包括各县区，市委各部委、市直机关各单位，各大中型企业、科研院所、大中专院校、各人民团体等。

　　市委党史学习教育领导小组办公室相关负责人表示，开展此次活动是为了将全市党史学习教育引向深入，引导全市广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在学习中坚定信仰信心，汲取奋进力量。希望广大党员干部在学习中答题、在答题中学习，以昂扬姿态奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩迎接建党100周年。

　　本次竞答活动有网络答题、纸质答题、挑战答题等参与方式，网络答题由个人自主参与，纸质答题由各单位统一组织，其他党员干部群众可自主参与，挑战答题由各单位统一组织。

　　网络答题参与方式：

　　1.关注并进入“洛阳发布”“洛阳网”微信公众号，点击“党史竞答”，进入答题小程序，选择单位，填写姓名等个人信息后即可参与。

扫二维码，关注“洛阳发布”微信公众号
扫二维码，关注“洛阳网”微信公众号

　　2.手机下载“掌上洛阳”App，进入专题页面，点击链接进入答题小程序，选择单位，填写姓名、电话等个人信息后即可参与。

扫二维码，下载“掌上洛阳”App

　　网络答题系统实时更新各单位答题参与度，并按照单位平均分值从高到低设置榜单，每周在《洛阳日报》、洛阳网等媒体通报成绩排名，4月底通报最终排名。

　　各地各部门各单位负责本地本部门本单位纸质答题的试卷印制、评分、统计及相关服务工作，并统一将各自组织纸质答题情况(含组织时间、参加人数、个人得分、平均分数)汇总后报至市委党史学习教育领导小组办公室；其他党员干部群众个人自主参加纸质答题的，请将答题卡(请注明“党史知识竞答”)寄至市委宣传部101室，邮政编码471000。

　　挑战答题将以电视擂台赛的形式进行，具体事宜和时间另行通知。

　　纸质、网络答题各设奖励名额100个，获奖者从答题全部正确的参赛者中通过抽奖方式产生。电视擂台赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖若干。整体活动设优秀组织奖若干，参考各地各单位纸质、网络答题情况和电视擂台赛结果产生。(记者 郭飞飞 通讯员 李贵华)

　　>>>洛阳市“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答题目
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 太火爆！洛阳地铁1号线开通首日客流量...
  • 洛阳地铁1号线开通 市民乘坐感受“洛...
  • 清明假期，洛阳人注意绕行这几个高速站口
  • 洛阳地铁1号线沿线站点新增3个公交IC...
  • 探秘洛阳地铁！科技感强的细节设计尽...
  • 厚衣服先别收！洛阳下周“雨雨雨+降温”
  • 到2025年，洛阳基本建成国内领先的轴...
  • 洛阳机场新开通两条航线
  • 洛阳地铁1号线正式开通初期运营 首日...
  • 洛阳地铁办卡指南发布 地铁打卡不愁
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605