洛阳组织开展“学史爱党 学史爱国” 党史知识100题竞答活动

昨日，记者从市委党史学习教育领导小组办公室获悉，即日起至4月30日，我市将组织开展“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答活动。

昨日，记者从市委党史学习教育领导小组办公室获悉，即日起至4月30日，我市将组织开展“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答活动。

本次活动由市委宣传部、市委党校、洛阳日报社主办，活动面向全市广大党员干部群众，参赛范围包括各县区，市委各部委、市直机关各单位，各大中型企业、科研院所、大中专院校、各人民团体等。

市委党史学习教育领导小组办公室相关负责人表示，开展此次活动是为了将全市党史学习教育引向深入，引导全市广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在学习中坚定信仰信心，汲取奋进力量。希望广大党员干部在学习中答题、在答题中学习，以昂扬姿态奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩迎接建党100周年。

本次竞答活动有网络答题、纸质答题、挑战答题等参与方式，网络答题由个人自主参与，纸质答题由各单位统一组织，其他党员干部群众可自主参与，挑战答题由各单位统一组织。

网络答题参与方式：

1.关注并进入“洛阳发布”“洛阳网”微信公众号，点击“党史竞答”，进入答题小程序，选择单位，填写姓名等个人信息后即可参与。

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2.手机下载“掌上洛阳”App，进入专题页面，点击链接进入答题小程序，选择单位，填写姓名、电话等个人信息后即可参与。

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网络答题系统实时更新各单位答题参与度，并按照单位平均分值从高到低设置榜单，每周在《洛阳日报》、洛阳网等媒体通报成绩排名，4月底通报最终排名。

各地各部门各单位负责本地本部门本单位纸质答题的试卷印制、评分、统计及相关服务工作，并统一将各自组织纸质答题情况(含组织时间、参加人数、个人得分、平均分数)汇总后报至市委党史学习教育领导小组办公室；其他党员干部群众个人自主参加纸质答题的，请将答题卡(请注明“党史知识竞答”)寄至市委宣传部101室，邮政编码471000。

挑战答题将以电视擂台赛的形式进行，具体事宜和时间另行通知。

纸质、网络答题各设奖励名额100个，获奖者从答题全部正确的参赛者中通过抽奖方式产生。电视擂台赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖若干。整体活动设优秀组织奖若干，参考各地各单位纸质、网络答题情况和电视擂台赛结果产生。(记者 郭飞飞 通讯员 李贵华)

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