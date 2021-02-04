地铁防疫，需要你我共同参与

“你好，请测量体温，谢谢！”昨日，在地铁1号线王城公园站，负责安检的工作人员小王手持测温仪，提醒每名即将进站的乘客。当天，在地铁1号线19个站点的每个进站口，至少有1名像小王这样的工作人员，负责守护地铁防疫的“第一关”。

“你好，请测量体温，谢谢！”昨日，在地铁1号线王城公园站，负责安检的工作人员小王手持测温仪，提醒每名即将进站的乘客。当天，在地铁1号线19个站点的每个进站口，至少有1名像小王这样的工作人员，负责守护地铁防疫的“第一关”。

当前仍处于疫情常态化防控阶段，作为我市新增的公共交通工具，地铁如何做好疫情防控？身为乘客的你我，需要注意些啥？

“我们严格落实人防、物防、技防防控措施，坚决将疫情隔绝在地铁站外。”市轨道交通集团运营分公司安全技术部副经理蒋鑫介绍，除了对乘客采取测量体温等防疫措施，地铁运营服务人员还需要每天上报流动状态、健康情况，杜绝“带病上岗”，同时每趟列车回场后都要进行全面消杀，车站内的保洁人员也均配备了消毒工具，定期对站内各类场所进行消毒。

昨日11时许，记者在七里河站看到，多名保洁人员正对车站内相关设施进行清洁、消毒。现场相关负责人介绍，把手、扶梯、无障碍电梯按钮、出入口闸机、自动售票机、卫生间等使用频率较高的设施是重点区域，消毒频率会根据客流量及时调整，确保环境安全、卫生。

做好疫情防控，还需要广大乘客的配合。在此，市轨道交通集团呼吁广大乘客，为了你及他人的健康、安全，乘坐地铁出行时请增强个人防范意识，做好个人防护，进站时自觉接受体温测量，全程科学、规范戴口罩，尽量不在车厢内进食，大家一起营造安全、舒适的乘车环境。(记者 智慧 通讯员 牟岩松 孙亚军)