完善提升各项配套服务设施 不断提升乘客舒适感满意度

昨日，洛阳地铁1号线全线开通初期运营，洛阳市民第一时间纷纷前往体验。

昨日，洛阳地铁1号线全线开通初期运营，洛阳市民第一时间纷纷前往体验。

当日上午，市委常委、市政府党组成员魏建平在开通仪式上宣布洛阳地铁1号线正式开通运营。魏建平与市人大常委会副主任刘冠瑜、市政协副主席张伊民等在牡丹广场站登上地铁列车，和洛阳地铁参建单位的200余名建设者代表一同乘车体验，对广大建设者的辛勤付出表示感谢。

随后，魏建平等还实地检查地铁1号线开通首日有关情况，对完善提升服务细节等提出要求。他强调，要持续贯彻落实“建地铁就是建城市、建地铁就要有文化、建地铁就要惠民生、建地铁必须保安全”要求，着力推进我市轨道交通由重在建设向建设运营并重转型，推动城市能级提升，助力洛阳都市圈和现代化强市建设。要着力完善提升各项配套服务设施，运营管理和服务人员要坚守岗位、尽职尽责，让乘客真正享受到城市轨道交通带来的快捷与便利。要强化安全底线意识，把安全作为地铁运营的重中之重，严格落实安保责任，落实常态化疫情防控要求，细之又细、严之又严地保障安全运营万无一失。要结合初期运营情况，注重听取乘客意见，强化精细管理，在服务细节上下功夫，切实把地铁惠民办到群众心坎上。(记者 李东慧)