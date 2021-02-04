揭秘洛阳“地铁人”的那些事

地铁1号线开通初期运营首日，大家纷纷前来体验乘地铁游洛城。为了保障地铁顺利运营，有一群人默默地为大家服务，他们就是地铁工作人员。今天，记者带您了解一下他们的工作。

地铁1号线开通初期运营首日，大家纷纷前来体验乘地铁游洛城。为了保障地铁顺利运营，有一群人默默地为大家服务，他们就是地铁工作人员。今天，记者带您了解一下他们的工作。

闫旭招

司机：“回家乡开地铁，我特别自豪”

“回家乡开地铁，我特别自豪！”闫旭招笑容满面，他是洛阳地铁1号线的一名地铁列车司机，虽然年轻，却已在外地驾驶地铁列车3年，经验丰富。

闫旭招得知洛阳地铁的招聘信息，就早早报了名，通过各环节考查后，他顺利入职。从洛阳地铁1号线开始空载试运行起，闫旭招已驾驶安全公里数7200多公里。“当列车穿行于地下，司机面对的是单调的黑暗隧道，其实比较枯燥，但司机负责一车人的安全，责任重大。”他说，前些天，洛阳市轨道交通集团邀请市民试乘地铁，当听到大家评价列车“又快、又稳”时，闫旭招倍感骄傲。

回洛阳驾驶地铁列车，闫旭招总能找到不少乐趣。“红山站是一个高架站，每次列车从地下驶出，眼前出现壮观的高架桥，我内心就特别激动，真为家乡感到骄傲！”他说，自己还喜欢上了听报站名，当一个个熟悉的地名传入耳中，他感到无比亲切。