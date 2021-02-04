创新方式、分众宣讲、持续跟进 洛阳掀起党史学习教育宣讲热潮

随着党史学习教育的深入开展，我市各地各部门各单位结合实际开展丰富多彩的宣讲活动，创新方式、分众宣讲、持续跟进，引导广大党员和干部群众重温党的光辉历史和伟大成就，从党史中汲取赓续奋斗磅礴伟力，推动党史学习教育走深走实。

随着党史学习教育的深入开展，我市各地各部门各单位结合实际开展丰富多彩的宣讲活动，创新方式、分众宣讲、持续跟进，引导广大党员和干部群众重温党的光辉历史和伟大成就，从党史中汲取赓续奋斗磅礴伟力，推动党史学习教育走深走实。

近日，瀍河区举行党史学习教育专题辅导报告，市委宣传部原二级调研员肖喜庆以《学好洛阳党史争做新时代守初心担使命的优秀共产党员》为题，给大家带来一堂生动的党史课。

为何学、学什么、怎么学，带着对这三个问题的思考，肖喜庆系统讲解了中国共产党的百年风雨历程，全面回顾了党在河洛大地走过的苦难辉煌历程，重点讲述了中共洛阳组诞生、焦裕禄精神的时代价值和现实意义。

“报告主题鲜明、丰富生动、通俗易懂，收获颇多。我们要从光辉党史中汲取前行的力量，为全面建设社会主义现代化强市而不断奋斗。”瀍河区相关负责人表示，要动员全区上下学党史、悟思想、办实事、开新局，重点围绕“学起来、用起来、干起来、开新局”开展系列党史学习教育，确保党史学习教育取得扎实成效。

新安县131个新时代文明实践所(站)依托乡村大喇叭，定时开展线下“理论课堂”，播放党史知识、红色革命歌曲、戏曲唱段等，让更多元、更接地气的党史教育浸润民心，在乡村落地开花。

该县选拔了10名面向基层一线的“百姓宣讲人”，围绕“送党史进基层”主题活动，“百姓宣讲人”走进乡村文明实践所(站)，立足乡土实际，用群众喜闻乐见的形式、通俗易懂的语言深入浅出地开展党史宣讲。同时，通过新安县融媒体中心线上平台，该县还积极打造“互联网+宣讲”新模式，组织“百姓宣讲人”开展“微宣讲”，推动党史学习教育通过线上平台“飞入寻常百姓家”，在基层开花结果。

近日，栾川县邀请郑州大学历史学院副院长吴志远作党史专题辅导报告。吴志远以《红星照耀中国——伟大的长征》为题，从长征的历史回顾、长征的著名历史事件、长征的精神意义三个方面，为栾川县全县党员干部上了一堂生动的党史课。

连日来，市人民检察院坚持全覆盖、多样化、重实效开展党史学习教育。该院先后邀请来自河南科技大学、洛阳市委党校等院校的专家学者讲党课、作辅导报告，深化了广大干警对学习党史重要性的思想认识，引导干警学出对党忠诚、学出为民情怀、学出履职担当，推动全系统党史学习教育扎实开展。

“思想是行动的先导，信仰是行动的动力。一场场专题辅导，给我们带来一次次心灵洗礼，让我们信仰更加坚定，行动更加自觉。”市人民检察院办公室干警张箫帆表示，要立足岗位、奋发有为，用实际行动服务保障现代化洛阳都市圈建设，为建设社会主义现代化强市贡献自己的力量，彰显新时代青年洛检人的风采与担当。

河南科技大学依托学校“理论讲堂”品牌，成立了由10名教师组成的党史学习教育宣讲团队，确定了百年党史中历史经验观察、精神财富传承等20余个讲座主题，将启动校内“菜单式”宣讲工作。“作为一名教育工作者，要把党史中的宝贵经验传授给更多青年学生，让学生知史爱党、知史爱国。”该校马克思主义学院院长刘振江表示。

为在青年学生中营造学习党史的浓厚氛围，该校还成立了学生宣讲团队，从学校青年马克思主义社团成员、学生党员、最美大学生等群体中遴选宣讲人，发挥青年朋辈引领作用，面向青年群体开展多层次宣讲。

在焦裕禄曾居住的居民楼前，涧西区重二社区党委近日进行了一堂微党课，邀请曾和焦裕禄一起工作的老工友们讲党课。重二社区党委充分利用辖区红色资源，以“小板凳微课堂”为载体，持续开展“人人上台讲党课”“党课开讲啦”等活动，让党史学习教育宣讲接地气。

“我们离居民群众最近，学习党史，最终要落实到解决实际问题、回应民生关切、为民办实事上。我们将从党史中汲取经验智慧，积极谋划为群众办实事活动，提升居民的幸福感、满意度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。”重二社区党委书记、居委会主任李亚娟说。(记者 孙小蕊)