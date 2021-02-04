扛稳抓牢管党治党政治责任 推动国企党建不断走向深入

27日，2020年度市管企业党委书记抓基层党建工作述职评议会议召开，着力推动国企更好围绕中心服务大局，压实管党治党政治责任，以党的建设高质量助推经济发展高质量。

27日，2020年度市管企业党委书记抓基层党建工作述职评议会议召开，着力推动国企更好围绕中心服务大局，压实管党治党政治责任，以党的建设高质量助推经济发展高质量。

市委副书记赵会生主持会议并讲话，市领导何伟、王飞、李保国等参加会议。

会上，国宏集团、城投集团、城建集团、旅发集团等9家市管企业主要负责同志进行述评。赵会生逐一点评，既肯定成绩，又点出问题，提出明确要求。

会议认为，市管企业是贯彻市委市政府经济决策部署的先锋队和主力军。过去一年，市管企业始终坚持党的领导、加强党的建设，坚决贯彻执行市委决策部署，推动基层党建工作取得新进展新成效，为洛阳经济社会发展作出突出贡献。同时也要看到，市管企业基层党建工作还普遍存在着一些问题。

会议强调，要提升政治站位，准确把握新形势新任务新要求，清醒认识问题和不足，真正把国企党建责任扛在肩上抓在手上落实在行动上。要把握重点任务，全面强化国有企业党的政治功能、思想政治引领，推动党史学习教育走深走实，围绕深化提升“9+2”工作布局、现代化都市圈建设、构建“755”现代产业体系、实施“97193”合理有效投资行动计划等中心大局开展工作，建强国企党的基层基础，推动党建和生产经营有机融合，持续把国企党建工作引向深入。要严格落实全面从严治党责任，守好意识形态主阵地，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，扛稳抓牢管党治党政治责任，不断提高国企党建科学化水平，为推动“十四五”开好局起好步作出更大贡献。

与会人员还对述职人抓基层党建工作、落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制等情况进行了现场测评。(记者 孙小蕊)