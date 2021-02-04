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清明假期，洛阳人注意绕行这几个高速站口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 22:01

　　清明假期将至，正是踏青时节，趁着春光正好，在测温正常和做好个人防护情况下，不妨来一次诗和远方的出游。记者采访高速交警部门，为您整理出一份出行提醒。

　　28日，记者从交通部门获悉，今年清明节假期，全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段从4月3日0时至5日24时。普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车。

　　“假期的第一天上午和最后一天下午是车流高峰，建议大家做好出行准备，避开高峰时段和易堵路段。”洛阳高速交警支队副支队长杜毅说，今年清明假期间，预计高速公路车流量将明显增加，旅游流、探亲流将会是出行重点，尤其是自驾游将明显多于往年同期。市民出行时要牢记不超速行驶，不随意变更车道，注意控制好车距。

　　市区及周边旅游景点绕行建议：

　　1.因白马寺站封闭施工，前往白马寺的车辆建议从连霍高速会盟站、洛阳东站下站。

　　2.因二广高速城区段改扩建，建议往龙门石窟、倒盏村景区的车辆从关林收费站或伊滨收费站或宁洛高速伊阙站下站。

　　3.因伊川县龙凤山古镇临近洛栾高速伊川西收费站，假期间可能出现车流增加，建议提前规划绕行。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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