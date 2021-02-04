点赞！洛阳科技职业学院1751名学子共献血70万毫升

3月26日下午，洛阳科技职业学院学子来到校内的流动献血车献血，涓涓热血传递温情。截至28日17时，该校已有1751名学子参与献血，共计捐献70万毫升。
3月26日下午，洛阳科技职业学院学子来到校内的流动献血车献血，涓涓热血传递温情。截至28日17时，该校已有1751名学子参与献血，共计捐献70万毫升。
3月26日下午，洛阳科技职业学院学子来到校内的流动献血车献血，涓涓热血传递温情。截至28日17时，该校已有1751名学子参与献血，共计捐献70万毫升。
其间，该校还举行了洛阳市无偿献血志愿服务基地挂牌仪式，标志着我市又一所高校牵手无偿献血公益事业。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李冬 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605