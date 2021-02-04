点赞！洛阳科技职业学院1751名学子共献血70万毫升

3月26日下午，洛阳科技职业学院学子来到校内的流动献血车献血，涓涓热血传递温情。截至28日17时，该校已有1751名学子参与献血，共计捐献70万毫升。 3月26日下午，洛阳科技职业学院学子来到校内的流动献血车献血，涓涓热血传递温情。截至28日17时，该校已有1751名学子参与献血，共计捐献70万毫升。 其间，该校还举行了洛阳市无偿献血志愿服务基地挂牌仪式，标志着我市又一所高校牵手无偿献血公益事业。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李冬 文/图)