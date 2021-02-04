探秘洛阳地铁！科技感强的细节设计尽显人性关怀

洛阳地铁1号线开通初期运营首日，吸引众多市民和游客前来体验。大家除了在具有特色地铁站拍照留念，也纷纷为站内和车内的便民化、人性化设计，贴心服务点赞。

洛阳地铁1号线开通初期运营首日，吸引众多市民和游客前来体验。大家除了在具有特色地铁站拍照留念，也纷纷为站内和车内的便民化、人性化设计，贴心服务点赞。

亮点一：动态地图显示屏

28日上午，曹利鹏带着孩子从牡丹广场站乘地铁到应天门站。“过去坐公交车到应天门，如果堵车，得坐1个多小时，现在坐地铁出行再也不怕堵车了。”曹利鹏说，车内便民化、人性化的高科技元素更让她倍感惊讶。

车门上方的动态地图显示屏，不仅可以显示列车运行线路、方向等，还能动态显示下车门的方位、车站出入口位置及楼梯、扶梯、垂直电梯的相应方位等。

不少乘客反映，车内很安静，几乎听不到噪音。这是因为列车采用吸音材料、双层地板、车轮降噪环等，有效降噪减振。曹利鹏不断拍着视频，她要发给外地朋友，让他们看看洛阳地铁的“魅力”。

亮点二：有“颜值”还实用的座椅

马晓园和老公带着孩子、母亲从夹马营站乘地铁到王城公园站，她为车内的座椅点赞。

“这座椅既有‘颜值’还实用，座椅挡板采用玻璃屏风,绘有白牡丹图，精致典雅。”马晓园说，椅面还采用“凹坑”设计，不仅舒适度高，防滑性还强。

座椅下部安装有电加热设备，到了冬季，乘客坐上去会感到暖和。靠近车门位置设有爱心座椅，方便年老体弱者、孕妇及带小孩的乘客乘坐。

为了确保乘客安全乘车，车内设有紧急报警器。遇到紧急情况时，乘客只用打开红色保护盖；按下金属按钮，红色背光灯闪烁；待司机接通后，红色背光灯和通话指示灯常亮，乘客可与司机对讲。

亮点三：“刷脸”1秒进站

市民郭先生专门选择使用“洛易行”App乘坐地铁，他说：“听说这款App不仅能实现二维码扫码过闸，还能实现人脸识别过闸，我来体验下。”

郭先生提前下载好“洛易行”App，绑定银行卡并进行实名制验证、注册等。他来到进站闸机旁，摘下口罩，面对摄像头，没等他反应过来，闸门已开。“太方便了，不用排队买票，1秒钟就能进站。"郭先生非常惊讶，他出站时依然选择人脸识别过闸，系统会自动扣取乘车费。

亮点四：地铁服务暖人心

耐心答疑的站务员、认真负责的安检员……走进地铁站，处处能感受到“暖心”服务，站内还有不少身着红马甲的志愿者，他们热情地帮乘客解决问题，搀扶行动不便的乘客进出站。

28日上午，牡丹广场站的客流量较大，但站内环境却非常干净，这得益于站内保洁员的劳动。汪爱峰是一名保洁员，她和同事不断在站内检查、清理，不放过任何死角，她说：“如果看到地上有泥污，我们会用抹布擦干净，让站内保持干净，给乘客一个舒适的乘车环境。”（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 牟岩松 孙亚军 文/图）