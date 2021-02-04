厚衣服先别收！洛阳下周“雨雨雨+降温”

今天，最高气温达28℃，有点儿夏日的感觉。中午时分，洛报融媒记者在街头看到，一些女士穿起了漂亮的裙子，一些男士穿起了短袖。

今天，最高气温达28℃，有点儿夏日的感觉。中午时分，洛报融媒记者在街头看到，一些女士穿起了漂亮的裙子，一些男士穿起了短袖。 今天，最高气温达28℃，有点儿夏日的感觉。中午时分，洛报融媒记者在街头看到，一些女士穿起了漂亮的裙子，一些男士穿起了短袖。 但是，别激动，因为“夏天”的感觉稍纵即逝。未来几天受冷空气影响，我市最高气温下降，大家外出需要注意根据天气变化，适时添加衣物！ 来看看天气吧，市气象台据气象资料分析，未来一周我市多阴雨天气，最高气温较前期明显下降。具体预报如下： 29日(周一)，多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，有浮尘天气，东北风3级到4级，气温11℃到19℃。 30日(周二)，阴天转多云，夜里部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级到4级，气温7℃到21℃。 31日(周三)，阴天有小雨，气温9℃到17℃。 4月1日(周四)，阴天有小雨，局部中雨，气温9℃到14℃。 4月2日(周五)，小雨转阴天，气温10℃到16℃。 4月3日(周六)，多云，偏北风4级左右，气温10℃到18℃。 4月4日(周日)，多云到阴天，偏南局部地区有小雨或零星小雨，气温11℃到18℃。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)