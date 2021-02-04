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4月1日至5月5日，穿汉服可免费游关林
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 19:25

　　28日，洛报融媒记者从关林景区获悉，今年牡丹文化节期间，该景区将推出“秀出关林美”“着古装游关林”主题活动，从4月1日至5月5日，游客穿汉服可免费游关林。

　　“秀出关林美”主题活动面向全国征集短视频，并将依据短视频在各视频分享平台的点赞量、评论量、分享量之和进行评比，从中选出一、二、三等奖若干名，奖品包含关林精美文创产品及终身免票入园资格。

　　关林景区相关负责人介绍，参加评比的短视频，必须在关林景区内取景或体现关林景区相关素材，且为自己剪辑创作的原创作品，内容要涉及“弘扬关公文化活动”“汉服秀”“武术表演”“经典朗诵”“牡丹盛开”等牡丹文化节期间关林精彩活动。

　　需要注意的是，参赛作品的视频分辨率不能低于1280*720(竖屏或者横屏)，时长最好在30秒以上，画面要清晰稳定，无明显背景噪音。参赛作品不能带有水印及其他广告logo标识，上传各视频平台时，请注意参加话题“#秀出关林美# ”“#着古装游关林#”。

　　评比活动将于5月10日中午12点停止统计数据，各参赛者请于当日上午12点前将作品截图发送至官方邮箱lyguanlinwlb@163.com。如果您想了解更多详细信息，可拨打电话(0379)65951746咨询。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 寇莹 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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