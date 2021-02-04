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到2025年，洛阳基本建成国内领先的轴承研发生产基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 19:25
洛轴加快生产

　　轴承看似普通，却是现代机械设备中不可缺少的核心基础零部件，被称为“机械的关节”。轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。

　　当前，我市以洛轴、轴研所、新强联等企业为龙头，成为国内轴承行业产品尺寸范围最大、用途覆盖面最广、品种最齐全的轴承生产基地，已形成年产2亿套轴承的生产能力，近年更是接连在轴承产业发展上产出了系列成果。

　　有助力产业提级的新品诞生——24日，外径10.07米、重41吨的特大型海洋工程用转盘轴承在洛轴成功下线，该款轴承已通过船级社认证，再次巩固了洛轴此类产品研发在行业上的领先地位。

　　有建功大国重器的创新突破——轴研所为我国首次完全自主设计并制造的支线飞机ARJ21翔凤客机，提供了用于机翼防冰系统的防冰伸缩管安装座，再次为大飞机全面国产化贡献力量。

　　根据规划，我市将以省轴承创新中心建设升级为抓手，培育高端化、规模化、系列化的轴承产业集群，打造一批具有国际竞争力的行业龙头企业，带动全市轴承及基础件产业生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升。

　　力争到2021年，全市轴承及基础件产业营业收入达到200亿元，着力打造先进制造业集聚区、洛龙产业集聚区、宜阳产业集聚区等一批特色鲜明、具备核心竞争优势的轴承及基础件产业集聚区；到2023年，推动轨道交通车辆轴承、高铁轴承装车试用，基本形成以涧西区、新安县、孟津县为主，发展势头良好、产业链较完整、集聚效应明显、竞争优势突出的轴承及基础件产业集群；到2025年，全市轴承及基础件产业营业收入达到500亿元，基本建成国内领先的轴承研发生产基地。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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