洛阳地铁1号线沿线站点新增3个公交IC卡人工充值点

28日，记者从市公交集团获悉，为方便广大市民办理公交IC卡，从3月28日起，市公交集团在地铁1号线沿线站点新增3个公交IC卡人工充值点，分别设在地铁1号线的上海市场站、周王城广场站、夹马营站。

28日，记者从市公交集团获悉，为方便广大市民办理公交IC卡，从3月28日起，市公交集团在地铁1号线沿线站点新增3个公交IC卡人工充值点，分别设在地铁1号线的上海市场站、周王城广场站、夹马营站。

新增的3个公交IC卡人工充值点可以新办牡丹智行卡、成人卡、学生卡、老年优惠卡；充值牡丹智行卡、成人卡、学生卡、老年优惠卡、绿色出行卡。目前，牡丹智行卡可以在公交车和地铁上刷卡使用，牡丹智行卡乘公交刷卡9折，乘地铁刷卡9.5折，其他公交卡暂时不能在地铁上使用。

另外，近日，一些市民的微信朋友圈流传“限量版洛阳地铁卡免费送，庆祝洛阳地铁1号线开通试运营！”的消息，其中提到了免费送公交异形卡。28日，记者向市公交集团求证，市公交集团声明此为虚假信息，属于谣言，请市民不要相信、不要传播，谨防上当受骗。