才艺大赛今日启动 “国宝少年”崭露锋芒

三月晴暖，花香正甜，“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛正循着春天的脚步，迎接每一个朝气蓬勃的少年。今天是大赛海选的首日，近百组选手锋芒初绽，为广大市民呈现出一场充分展现新时代少年儿童精神风貌的视听盛宴。

三月晴暖，花香正甜，“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛正循着春天的脚步，迎接每一个朝气蓬勃的少年。今天是大赛海选的首日，近百组选手锋芒初绽，为广大市民呈现出一场充分展现新时代少年儿童精神风貌的视听盛宴。

(杜琨 摄)

多轮赛制选拔公平公正、业界资深评委强力助阵、官方媒体全方位跟踪报道、休闲体验项目多姿多彩……自本次大赛“官宣”以来，我市诸多家长、少年儿童被大赛的权威性、专业性以及趣味性所吸引，纷纷积极咨询、踊跃报名。午时，选手与家长早早陆续入场，在签到处有序签到，在领取免费的精美伴手礼后至休息区域，积极为大赛做“热身”。

14时，海选在凯瑞国宝·红瞰营销中心西广场正式开始。现场，包括晨曦音乐艺术培训中心、刘诗昆钢琴艺术中心、春之声声乐艺术中心、洛阳校园艺术舞蹈培训中心、博乐音乐教育中心等培训机构学子在内的各界“高手”汇聚一堂，同台切磋才艺，大秀风采。

活力四射的选手们，有的弹奏器乐，任美妙音符在指尖流淌；有的“舞”动青春，飒美舞姿演绎“冰火两重天”；有的一展歌喉，嘹亮歌声惊艳全场……观众连连鼓掌叫好，专业评委露出欣慰的笑脸，根据选手表现严格打分。为了确保公正性，大赛特邀家长自愿担任“分数监督员”，监督评审过程。本轮海选共诞生5个晋级名额，获得名额的优秀选手直接晋级总决赛。

需要提醒大家的是，本次大赛报名仍在继续，您可以通过扫下方二维码进入报名小程序，进行线上报名。

(记者 谢钰旸 文/图)⑧