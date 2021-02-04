全市县乡领导班子换届工作电视电话会议召开　李亚出席会议并讲话

近日，全市县乡领导班子换届工作电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、省委要求，进一步统一思想、明确任务、强化责任、严明纪律，高标准高质量推进县乡领导班子换届工作，为全面建设社会主义现代化强市、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供坚强政治保证和组织保证。

李亚在全市县乡领导班子换届工作电视电话会议上强调

深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神

高标准高质量推进县乡领导班子换届工作

近日，全市县乡领导班子换届工作电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、省委要求，进一步统一思想、明确任务、强化责任、严明纪律，高标准高质量推进县乡领导班子换届工作，为全面建设社会主义现代化强市、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供坚强政治保证和组织保证。

市委书记李亚出席会议并讲话。他指出，县乡是我们党执政的重要基础，在推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，推动党中央和省委、市委决策部署在基层落地见效上发挥着极其重要的作用。做好这次换届工作，是走好现代化强市建设新征程的重要保证，是推动全面从严治党向纵深发展的重要举措，是推进治理体系和治理能力现代化的重要途径，事关全局、事关长远、意义重大。要提升站位，切实增强政治责任感使命感，从讲政治、抓发展、强组织的高度，通过换届着力打造符合好干部标准、具备领导现代化建设能力的领导班子和干部队伍，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，持续营造风清气正的良好政治生态，确保“十四五”目标任务顺利完成。

李亚强调，选人用人是换届工作的重中之重。要树好导向，坚持党管干部、选贤任能，确保选出德配其位、才配其职的高素质专业化领导干部，配出绝对忠诚、结构合理、功能优化、堪当重任的领导班子。要严把标准正确选人用人，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，突出政治过硬，把政治标尺立起来、严起来，优先使用在重大斗争实践中表现突出的干部，积极选用专业素质好的干部，着力优化领导班子配备，加大选拔优秀年轻干部工作力度，切实选出好干部好班子。要严格程序认真执行政策，坚持依法按章办事，切实改进干部考察工作，认真做好“两代表一委员”产生工作，精心组织大会选举，确保换届工作规范有序。要始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行“十严禁”等要求，坚持教育、监督、查处协同发力，坚持教育在先、警示在先、预防在先，加强纪律教育，坚持从严监督，对违纪违法行为从严从快查处，确保换届工作风清气正。

李亚强调，这次换届工作涉及层级多、影响面广、政治性政策性强。各级党委及有关部门要高度重视，务实推进，确保换届工作高标准高质量。要把党的全面领导贯穿换届工作各方面全过程，以深入开展党史学习教育为动力，扛牢抓实政治责任，做到全程领导、全程把关。要做细做实思想教育，引导领导干部正确对待进退留转，确保思想不散、劲头不减、秩序不乱、工作不断。要树立系统观念、全局意识，把选出好干部、配出好班子与绘出好蓝图、形成好气象结合起来，统筹做好换届工作与经济社会发展和党的建设各项工作，以换届工作顺利进行助推发展高质量、党建高质量，确保洛阳都市圈、现代化强市建设开好局、起好步。要营造良好氛围，牢牢把握正确舆论导向，凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的强大正能量，以优异成绩庆祝建党100周年。

市委副书记赵会生主持会议。市领导娄会峰、陈淑欣、王飞、李保国、王松涛、张伊民等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)