地铁1号线牡丹广场站的巨幅玻璃牡丹画遭人踩踏？有关部门呼吁……

“地铁1号线牡丹广场站上面的巨幅玻璃牡丹画美观大气，是洛阳地铁的一张名片。然而，最近每晚都有市民爬上去玩耍，这样既不文明又存在安全隐患！”28日，市民李先生联系洛报融媒记者反映此事。

“地铁1号线牡丹广场站上面的巨幅玻璃牡丹画美观大气，是洛阳地铁的一张名片。然而，最近每晚都有市民爬上去玩耍，这样既不文明又存在安全隐患！”28日，市民李先生联系洛报融媒记者反映此事。

李先生告诉记者，他家住涧西区牡丹广场附近，前段时间，地铁1号线牡丹广场站上面的巨幅玻璃牡丹画安装完成，吸引了大量市民前去观看。然而，最近几天晚上，他去广场上遛弯儿时，总能看到一些人越过四周的绿化带爬到玻璃牡丹画上面玩耍拍照，其中既有大人、也有小孩，很不文明。

“听说这幅玻璃牡丹画造价不菲，万一因此受到损坏就太可惜了。而且玻璃面比较光滑，小孩子在上面玩耍也存在安全隐患。”李先生担心地说。

昨日，记者致电市轨道交通公司相关负责人。对方介绍，地铁1号线牡丹广场站安装的巨幅玻璃牡丹画采用超白彩釉钢化玻璃技术打造，长69米、宽9米，共由32块重约2.3吨的玻璃拼合而成，总面积达621平方米，总重量达到73.6吨。

“这件玻璃牡丹画的造价非常昂贵，仅供人们观赏，是不允许爬上去的。”该负责人说，在安装玻璃牡丹画的时候，为了避免它受到人们踩踏，工作人员特意在四周设置了绿化带。之所以这么做，是因为考虑到安装保护栏会影响整体观赏效果，这才使用了“软措施”。

“洛阳是中西部非省会城市中首个获批地铁的城市，从地铁的规划到建设，来自社会各界的关注可谓贯穿全程。如今，随着地铁的开通，洛阳也将迎来新的发展机遇，而所有洛阳人都会从中受益。我们将全力以赴确保洛阳地铁的良好运转，同时也呼吁广大市民共同爱惜和保护相关设施。”该负责人说。(洛报融媒记者 刘嘉仪)(市民李先生供图))