洛阳机场新开通两条航线

28日上午，随着多彩贵州航空公司7159航班缓缓落地，洛阳北郊机场结束冬春航季，正式开始2021年夏秋航季。航班换季后，该机场共运行16条航线，通航22个城市，通航点达23个，机场航线网络得到进一步巩固优化。
28日上午，随着多彩贵州航空公司7159航班缓缓落地，洛阳北郊机场结束冬春航季，正式开始2021年夏秋航季。航班换季后，该机场共运行16条航线，通航22个城市，通航点达23个，机场航线网络得到进一步巩固优化。
28日上午，随着多彩贵州航空公司7159航班缓缓落地，洛阳北郊机场结束冬春航季，正式开始2021年夏秋航季。航班换季后，该机场共运行16条航线，通航22个城市，通航点达23个，机场航线网络得到进一步巩固优化。
此次航班换季，恢复运行洛阳-贵阳、厦门-洛阳-银川航线，加密洛阳-浦东航线，暂停运行福州-洛阳-兰州航线。
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