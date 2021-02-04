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老人戒指卡手 消防员巧手排忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 17:27

　　3月23日21时15分，西工区有一位老人手指被戒指卡住，疼痛难忍，老人家人带着老人向西工消防救援大队求助。

　　在西工消防救援大队指挥中心，消防救援队员在观察完情况后，立即拿来了戒指切割器实施救援。但是，由于老人的手指已经开始肿胀，切割器靠近戒指时，很容易触碰到老人的手指。随着时间推移，老人的手指越来越肿，想要将戒指截断变得更加困难。

　　此时，消防救援队员急中生智，找到一个小铁片，垫在老人的手指和戒指间，防止在用切割器的时候伤到老人的手指，然后开始切割。

　　时间一分一秒过去，在大家期盼的目光中，戒指终于被切开了一道小口。此时，老人整个人轻松了很多，脸上的表情也没有刚开始这么紧张和痛苦。随后，消防救援队员取来尖嘴钳等小型工具对戒指进行破拆。经过消防救援队员近半个小时的努力，“咬”手的戒指被顺利取下。

　　消防救援部门提醒市民，在遇到戒指或类似钢圈卡指的时候，不要慌张，千万不要用力拽，以免对手指造成伤害，也不要着急用钳子去夹，否则戒指变形后更加难以取下。应先用润滑剂(如肥皂水、花生油等)润滑后尝试取下，若不能取下，一定要及时到医院或求助消防救援部门处理。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 张振华 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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