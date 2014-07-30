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气象专家：浮尘天气来了！请减少不必要的出行 并做好相关防护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 17:31

　　今天，天气晴好，不少人出门踏青赏花，或者去体验刚刚开通运行的洛阳地铁1号线。今天上午，市区上空显得灰蒙蒙的。许多市民关心，我市是否再次迎来沙尘天气？

　　市气象台预计，今天白天到夜里，我市晴天转多云，部分地区伴有浮尘，偏南风2级到3级转偏东风3级左右，气温11℃到28℃。

沙尘天气，3月28日15时拍摄

　　今天10时许，省气象服务中心官方微博@河南气象发布“河南沙尘”提醒，预计28日8时至29日8时，我省大部有浮尘天气，北中部局部伴有扬沙，提醒大家做好防风防沙准备，及时关闭门窗，同时，外出需要注意佩戴口罩，做好防护。

　　洛报融媒记者了解到，沙尘不仅影响我省，还笼罩我国北方大部。今天8时许，中央气象台发布“每日天气提示”称，过去一天，受蒙古气旋及后部冷空气的影响，内蒙古及华北北部等地出现浮尘或扬沙，其中内蒙古锡林郭勒、赤峰局地出现沙尘暴。我国北方大部地区今天仍将受沙尘困扰，局地还将有沙尘暴出现，今天夜间起大部地区沙尘强度就将减弱，空气质量改善。

　　今天白天，新疆南疆盆地和东部、青海东北部、内蒙古大部、甘肃河西及东部、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、河南北部、山东、辽宁中西部、吉林西部、黑龙江西南部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古中部和东南部、山西北部、河北中北部、北京、天津、辽宁西部等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古中部偏南地区及东南部有强沙尘暴。今天夜间起，上述地区沙尘天气强度减弱，以扬沙或浮尘为主，但内蒙古东南部、辽宁西部等地仍有沙尘暴。

　　气象专家提醒，今天白天我国北方大部仍将被沙尘笼罩，部分地区还会有沙尘暴出现，公众需减少不必要的出行，并做好相关防护。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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