洛龙区开展“党旗飘飘 经典记忆”红色电影放映活动

3月28日，洛阳市洛龙区图书馆“古都新生活 红色阅读季”——“党旗飘飘 经典记忆”红色电影放映活动在兴洛湖北城市书房开展，电影《雷锋》吸引了广大读者积极观看。

3月28日，洛阳市洛龙区图书馆“古都新生活 红色阅读季”——“党旗飘飘 经典记忆”红色电影放映活动在兴洛湖北城市书房开展，电影《雷锋》吸引了广大读者积极观看。 3月28日，洛阳市洛龙区图书馆“古都新生活 红色阅读季”——“党旗飘飘 经典记忆”红色电影放映活动在兴洛湖北城市书房开展，电影《雷锋》吸引了广大读者积极观看。 作为“古都新生活 红色阅读季”系列活动之一，洛龙区城市书房将于6月底前每周日上午10点定期播放经典红色电影，在光影中重温峥嵘岁月，追寻红色精神，市民可提前预约报名观看。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 谢芳 文/图)