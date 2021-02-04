洛龙区关林街道石油社区：诵读经典 涤荡身心

28日上午，洛龙区关林街道石油社区举办“诵读经典 畅想春天”诗歌朗诵会。

28日上午，洛龙区关林街道石油社区举办“诵读经典 畅想春天”诗歌朗诵会。

参赛者既有七八十岁的老人，也有七八岁的孩子，他们个个精神饱满，用诗歌抒发自己对伟大祖国的由衷赞美和对美好春天的无限热爱。参赛作品有《实现中华民族伟大复兴》《祖国妈妈》《春天的微笑》《拥抱春天》等。

石油社区相关负责人说，传统文化能够涤荡我们的思想、滋养我们的心灵、砥砺我们的情操。社区将以本次活动为契机，持续深入开展经典诵读活动。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 谢芳 高维玮 文/图)