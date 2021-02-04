雅迪“冠能2.0”系列新品发布 超值优惠惊喜不断

3月27日，是雅迪电动车在洛阳正大广场(西广场)举行新品发布会的第二天，本次发布新品是雅迪“冠能2.0”系列产品。新产品让到场的市民惊喜不已。

3月27日，是雅迪电动车在洛阳正大广场(西广场)举行新品发布会的第二天，本次发布新品是雅迪“冠能2.0”系列产品。新产品让到场的市民惊喜不已。

有不少专门为买车而来的顾客在现场试骑体验“冠能2.0”系列新品，对新品灵活的操控和舒适的驾乘体验赞不绝口，对新品长达140公里的续航也倍感放心。而年轻的顾客对有着亮眼糖果色涂装的电动车更是青睐有加。销售人员积极向市民介绍每种车型不同的优势和特点，并热情地帮助顾客试骑体验。

“咱们‘冠能2.0’系列最大的优势就是采用了石墨烯3代电池，续航更远，可达140公里。采用快充充电器，充满电只需要4个小时，真正做到了一次充电，多跑一半。”雅迪正大广场新品发布会的负责人介绍，“而且这次‘预交99元抵300元’的优惠力度也比较大，今天已经卖出去了一百多辆，大多都是‘冠能2.0’新品。”

不少市民对雅迪的品质也很信赖。市民陈女士刚到活动现场没多久，就选中了一辆“冠能2.0”系列的新车，“家里已经有一辆雅迪了，对这个牌子放心，刚好家里需要就又来买了。”陈女士说道。

也有一些市民将旧电动车推到现场，参加雅迪“以旧换新”活动换购新车。现场的集字兑头盔活动和射箭赢取头盔、雨伞、冰袖等好礼的趣味活动也受到市民的欢迎。

即日起至4月11日，下载雅迪小程序可以购买“预交99元抵300元”的超值优惠券，雅迪冠能全系列产品均可使用！同时还有“以旧换新”的换购活动，无论老车新旧程度，均可参加。现场活动结束后，优惠依旧继续，有换车购车想法的您也可到洛阳雅迪各专卖店，亲自体验雅迪冠能2.0新品并选购。(见习记者 曲若凡 文/图)⑧