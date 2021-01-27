点赞！洛阳这群孩子小手绘“童心向党”画卷【视频】

3月28日上午，宜阳县韩城镇五岳沟村的乡村文化大舞台热闹非凡，一场“小手绘长卷——童心向党筑未来”主题活动正在进行。
3月28日上午，宜阳县韩城镇五岳沟村的乡村文化大舞台热闹非凡，一场“小手绘长卷——童心向党筑未来”主题活动正在进行。
3月28日上午，宜阳县韩城镇五岳沟村的乡村文化大舞台热闹非凡，一场“小手绘长卷——童心向党筑未来”主题活动正在进行。
来自涧西区一拖四号幼儿园的数十名小朋友和五岳沟村的适龄儿童结成对子，听老党员讲红色故事，携手绘画“童心向党筑未来”长幅画卷，捐赠画笔文具篮球等用品……
一拖四号幼儿园园长邢伟杰说，童心向党梦飞扬，孩子们用彩色的画笔描绘出了心中的党旗、心中的英雄，对党充满着感恩和敬意。此次丰富多彩的体验活动，将把爱国的种子播种在孩子心间，只待时间成熟，便成参天大树。(洛报融媒记者 郭学锋 文/图/视频)
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