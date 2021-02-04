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荷包牡丹已开 提前感受牡丹文化节气氛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 12:21

　　第39届中国洛阳牡丹文化节即将到来。在隋唐城遗址植物园，连片开放的荷包牡丹吸引不少市民前来观看，提前感受牡丹文化节的气氛。专家说，荷包牡丹并不是牡丹。两者有何区别与联系呢？

　　近日，记者来到隋唐城遗址植物园发现，在特色牡丹园一片区域内，种植着三四十株荷包牡丹，大多已经开放，一串串小巧玲珑、晶莹剔透的荷包牡丹在阳光照射下透明发亮，不少市民手持“长枪短炮”进行拍照，不时发出“真漂亮”的感叹。

　　记者又来到中国国花园，园内的荷包牡丹开的相对较少，工作人员解释，周边有太多植物将“矮个”的荷包牡丹遮挡住，气温相对较低，因此开得晚一些，不过到了清明假期应该会大片开放。

　　“荷包牡丹虽有‘牡丹’俩字，其实并不是牡丹。”隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞说，荷包牡丹又叫兔儿牡丹、鱼儿牡丹，属于多年生草本植物，每年春季发芽开花，冬季地上部分枯萎不见，而牡丹属于木本植物，这是两者最根本区别。此外，荷包牡丹是总状花序，也就是花是一串串的开，而牡丹是一朵一朵的开。荷包牡丹的叶子酷似牡丹的叶子，并且跟牡丹是在同一时节开放，不少人将荷包牡丹误认为成牡丹。荷包牡丹的花期较长，甚至能持续至5月初。

　　在隋唐城遗址植物园，荷包牡丹主要种植在特色牡丹园等区域；在中国国花园，荷包牡丹主要种植在秋翁遇仙亭北、紫根广场东、春归花屋北和姚黄阁东南，总数量有1000株左右。需要提醒的是，跟牡丹一样，荷包牡丹花枝脆弱，大家赏花时要注意保持距离，不要随意触碰。(洛报融媒记者 魏巍 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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