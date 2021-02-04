今后，洛阳牡丹有了专属“身份证”【视频】

今后，洛阳牡丹有了专属“身份证”！今天上午，洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，“洛阳牡丹”地理标志证明商标目前已由国家知识产权局核准注册，且将于近日在洛阳全面投入使用。

今后，洛阳牡丹有了专属“身份证”！

今天上午，洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，“洛阳牡丹”地理标志证明商标目前已由国家知识产权局核准注册，且将于近日在洛阳全面投入使用。这不仅标志着“洛阳牡丹甲天下”中的“牡丹”有了自己的身份标识，也意味着“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”的“洛阳”，凭借自身独特的牡丹地理地域特色得到了国家级的认可。据悉，“洛阳牡丹”地理标志证明商标是洛阳申报成功的第7个国家地理标志证明商标，也是唯一一个以“洛阳”前缀申报注册的国家地理标志证明商标。

何为地理标志证明商标？市林业局牡丹发展中心相关负责人解释，地理标志证明商标是标示某商品来源于某地区，并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志，申请地理标志商标是目前国际上保护特色产品的一种通行做法，“通过申请地理标志证明商标，可以合理、充分地利用与保存自然资源、人文资源和地理遗产，有效地保护优质特色产品和促进特色行业的发展”。

据悉，为体现洛阳牡丹的历史和文化内涵，“洛阳牡丹”地理标志证明商标的主体取汉字“洛”形，经左右镜像处理合成一朵盛开的牡丹花图像，同时，细细观察，也像极了一只展翅高飞的百鸟之王——凤凰，商标整体着以喜庆红和富贵金两种颜色，更加彰显洛阳牡丹的雍容华贵之感。

“洛阳申请注册‘洛阳牡丹’地理标志证明商标，旨在更高效地提升本地牡丹文化的品牌影响力，将‘洛阳牡丹’在全国、乃至全世界范围内打造成城市名片和驰名商标。”该负责人说，在今年即将到来的洛阳牡丹文化节和2021年花博会、世园会上，大家就能看到贴有“洛阳牡丹”地理标志证明商标的牡丹盆花了。

该负责人表示，除了牡丹盆花，接下来，“洛阳牡丹”地理标志证明商标也将在牡丹种苗、牡丹鲜切花等上得以探索运用，真正使得“洛阳牡丹”地理标志商标成为洛阳特色产业中的“商业地标”和“金字招牌”。业内人士分析，此举不仅将助力洛阳初级牡丹产品向高附加值商品转化，还将为牡丹产业的快速升级发展“保驾护航”。(洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 文/图/视频)