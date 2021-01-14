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大风沙尘再次来袭！预计持续3天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 10:52

　　沙尘暴又来了！

　　洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，未来几天，洛阳市将受大风沙尘传输影响出现污染过程。

　　洛阳市污染防治攻坚办有关负责人介绍，根据国家卫星遥感观测以及省、市最新环境资料和数值模式预报，3月27日早上，受蒙古气旋影响，蒙古国出现了大范围沙尘暴。27日下午17时，沙尘暴前沿进入我国内蒙古，二连浩特、锡林郭勒等地出现大风沙尘暴。

　　根据预测，28日5时至8时左右，此次大风沙尘暴浮尘自安阳、鹤壁进入河南省。28日8时左右至29日，洛阳市将受上游扬尘传输影响，可能造成时段性PM10重度或以上污染。30日，受东部浮尘回流，洛阳市仍可能出现浮尘轻度污染。

　　据介绍，本轮沙尘影响预计将维持3天左右，PM10峰值浓度较本月15日至16日出现的沙尘过程有所降低，预计不会出现大范围PM10爆表时段。

　　为有效应对此次大风沙尘影响，洛阳市污染防治攻坚办已于27日下发通知，要求全市各地各有关部门要及时督促施工工地、企业等做好防控工作。

　　按照要求，28日8时至30日20时，洛阳所有施工工地必须严格落实“七个百分之百”防尘措施，严格做好裸土、散体物料、建筑垃圾的全面覆盖，加强工地内部及周边道路清扫保洁和洒水雾炮作业；露天堆放场所必须综合采取加装围墙围档、防风抑尘网、自动喷淋等措施，确保堆放物料不起尘；其他裸露土地、砂石料等散体物料，要使用土工布严密苫盖。同时，加密道路和景观植被清扫保洁，增加湿扫吸扫频次，开展连续洒水雾炮作业，确保道路湿润不起尘。各相关企业(包括露天矿山)要按要求加强厂区内道路的清扫保湿，做到料场堆场全面覆盖，对水泥、石灰等易产生尘埃的散体物料堆场进行封闭式管理；对露天堆放、裸露土方和砂石进行全面围挡，使用密闭式防尘网苫盖，交缝处双层苫盖。(洛报融媒记者 李三旺 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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