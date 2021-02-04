包揽两冠！洛阳小将扬威全国越野锦标赛【视频】

27日上午，2021年越野跑全国锦标赛在安徽黄山举行。在当天的2公里跑项目上，洛阳市田径体校培养的两名学生包揽男子组和女子组两项冠军！

27日上午，2021年越野跑全国锦标赛在安徽黄山举行。在当天的2公里跑项目上，洛阳市田径体校培养的两名学生包揽男子组和女子组两项冠军！

刘士泽

他们分别是男子组冠军刘士泽(洛阳市古城中学初三学生)，女子组冠军伏梦佳(初中毕业于洛阳市古城中学)。

伏梦佳

近年来，洛阳深入推进教体融合，市田径体校派教练入驻校园，对具有运动潜质的优秀学生进行专业指导。其间，周一至周五孩子们正常上课学习，周六周日由专业教练对学生进行训练。此训练模式兼顾了学生文化课学习和竞技锻炼，获得了老师家长及学生们的认可。

比赛现场

与普通的公路中长跑赛事略有不同，越野跑地形起伏，多弯道和急转弯，对运动员的身体素质、平衡能力和临场应变能力都是极大的考验。此次市田径体校派出刘鹏、赵敏两位教练员带领13名运动员出征黄山，与来自全国各地近700名选手同场竞技。比赛当天，洛阳选手们克服雨天路滑等不利条件最终包揽两个组别的冠军，展示了洛阳运动员的精神风貌。

据刘鹏教练介绍，刘士泽和伏梦佳两名选手都是从小开始练习中长跑项目，并取得了骄人的成绩。刘士泽在3000米项目上优势明显，去年打破全市中小学运动会尘封14年的纪录；伏梦佳曾代表洛阳夺得省田径锦标赛3000米项目冠军。

比赛后合影

对于此次夺冠，两位洛阳小将表示感谢教练、老师和学校的帮助鼓励，今后将继续刻苦训练，希望在明年的河南省第十四届运动会上为洛阳再创佳绩！（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陆宇凡 文/图/视频）