她来市区办事将包遗失 民警的电话让事情峰回路转

“感谢洛阳铁路民警，不然证件补办很麻烦。”近日，洛宁小伙儿小曲说，他的母亲来市区看病，将装有身份证、户口簿等证件的包遗失，民警一个电话让事情峰回路转。

“感谢洛阳铁路民警，不然证件补办很麻烦。”近日，洛宁小伙儿小曲说，他的母亲来市区看病，将装有身份证、户口簿等证件的包遗失，民警一个电话让事情峰回路转。

陈进友是洛阳铁路公安处洛阳站派出所民警。前几天，他与同事沿铁路进行巡线，行至洛阳火车站西500米处时，看到地上有一个黑色女士包。“那个包看起来有八成新。”陈进友说，他与同事打开一看，包里装有身份证、户口簿等证件，身份证显示失主姓张，女，洛宁人。

陈进友拨打110，询问接警员得知失主未报警。于是，他将张女士的姓名、身份证号等信息告诉接警员，请接警员联系洛宁当地警方，帮忙查找失主。

第二天，陈进友接到张女士的电话。原来，前几天张女士到市区看病，在洛阳火车站附近乘车回家时将包遗失，找了一下午都没找到，包里装着两三百元现金和证件。钱丢失无所谓，重要证件丢失补办起来很麻烦。她正为此事发愁，突然接到当地民警的电话，得知包被陈进友捡到。“我们猜测有人捡到张女士的包，将里面的钱拿走，将包丢弃了。”陈进友说。

随后，张女士让其儿子小曲前去领包，这才有了开头的一幕。（记者 魏巍 通讯员 张弛）