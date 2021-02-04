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中招注册报名遇难题 来这儿找找答案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.27 09:01

　　目前，我市中招注册报名正在进行，网上报名通道将于3月31日23时59分关闭。对于关注度较高的问题，市教育局中招办相关负责人进行解答。

　　【关键词】登录平台

　　●问：上班时间给孩子注册信息，平台一直登录不上，到底咋回事？

　　答：目前，全省百余万名考生均在进行中招注册报名，由于河南基础教育服务平台(简称平台)访问量过大，系统可能拥堵。根据家长反馈，白天平台容易堵塞，23时至次日6时登录成功概率较大，家长可在该时间段尝试登录。此外，提醒还未登录平台注册报名的考生、家长，请尽快登录平台核对、注册个人信息，进行中考报名，3月31日23时59分平台关闭后将无法注册、修改。

　　●问：孩子今年在洛阳复读，需要登录平台注册报名吗？

　　答：社会考生采集信息、注册报名，预计将在平台关闭后进行。届时，市教育局中招办将申请专用通道，具体时间目前尚未确定，您可关注《洛阳晚报》近日信息。

　　【关键词】填写信息

　　●问：孩子填写信息时，有的地方填得不对，还能修改吗？

　　答：可以。考生基本信息、父母监护人、学习简历三项全部填写完善后，点击“保存”按钮，即可进入考生信息查看界面。如需修改信息，考生可在平台关闭前、距上次修改结束30分钟后，点击“编辑完善”按钮再次修改、完善信息。

　　●问：完善信息时哪些为必填项？考生父母已离婚，如何填写父母信息？

　　答：此次考生、家长需完善的信息主要包括：考生基本信息、父母监护人和学习简历三项。信息中没有修改框的是不能修改的信息，带“*”号的为必填项，其他内容尽量填写。若考生父母已离婚，填写目前的监护人信息即可，至少登记一条。

　　●问：孩子的学历信息要从小学还是幼儿园填起？证明人写谁？

　　答：从小学填起，学习简历至少登记一条，倒序填写。最上面一条写初中简历，第二条写小学简历，起始、结束年月应连贯。证明人可填写就读时的班主任、任课老师或班长。

　　●问：考生完善信息后再次登录，父母监护人信息不显示该咋办？

　　答：若考生的准考证号已经生成，但打开主页时监护人信息在主页不显示的话，可能是隐藏在其他信息中，只要把必填项都填写好、确认考生信息无误就可以了。

　　●问：户口地址和现住地址不一致该咋填？

　　答：在“户口地址”一栏，可按户口簿上的内容填写户口所在派出所、街道地址；在“联系人、邮政编码、通信地址”中，“联系人”建议填写考生或家长的名字，邮政编码、通信地址可填写现住地址，越详细越好，但要注意不能超过60个字。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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