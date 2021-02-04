洛阳市教育局发布“六项禁止” 规范中小学招生秩序

昨日，市教育局发布《关于加强全市义务教育学校招生工作的紧急通知》(简称《通知》)，针对部分学校违规开展新生入学登记、入学意向调查等行为，近期将进行集中检查。

昨日，市教育局发布《关于加强全市义务教育学校招生工作的紧急通知》(简称《通知》)，针对部分学校违规开展新生入学登记、入学意向调查等行为，近期将进行集中检查。

“为进一步严肃全市义务教育学校招生工作纪律，规范招生秩序，加强招生管理，巩固我市招生入学制度改革成果，积极稳妥做好2021年义务教育学校招生入学工作，我们制定了相关政策。”市教育局基教科相关负责人说。

该负责人强调，各区教育部门、中小学要对照通知要求，逐条进行自查，发现问题务必高度重视并及时整改。若发生违规招生行为，造成不良社会影响，一经查实，将依法依纪严肃追究相关学校及有关人员的责任。

《通知》主要内容

禁止违规开展招生宣传

在全市义务教育招生政策公布前，各中小学不得提前对外发布招生信息，不得开展招生咨询、问卷调查、入学意向调查等组织招生宣传。

禁止组织任何招生考试

严禁各中小学自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果进行违规招生。