【河洛党史故事】刘牛乔装护“亲人”

刘牛，1909年出生于偃师邙岭镇申阳村，1937年加入中国共产党。

刘牛，1909年出生于偃师邙岭镇申阳村，1937年加入中国共产党。

1939年冬至，上级党组织负责人陈耳东给刘牛布置任务，让他3天后从附近黄河渡口接一个朋友。

次日早上，刘牛到渡口一带走访，希望能找到突破口，以便届时顺利渡河。他发现当地“河防队”一个名叫炎章的分队长“身在曹营心在汉”。炎章是被抓了壮丁来此工作，但因念母心切，一直想逃离此地。刘牛便趁机提出帮他逃脱“河防队”。

刘牛汇报后，陈耳东认为此人可用。到了约定时间，陈耳东装扮成少东家，刘牛则扮成长工，二人来到渡口称要过河走亲戚，分队长炎章挥手示意让他们上了船。约1个小时，两个人到达黄河北岸，接上了一名身材魁梧却不张口说话的男青年。

之后3人坐船南渡，快到渡口时，发现国民党“河防队”分队长炎章和7个持枪之人站在岸上，戒备森严，其中一人大声喊道：“不准下船，听从检查。”

刘牛泰然自若，从船上跳下来，说：“今天买了些吃食，现把这些东西送给兄弟们吃，来日一定备厚礼，再次酬谢大家。”说着将礼品递给分队长炎章，3人欲走时，大个子被人拦下。刘牛赶紧解释：“他是我的表弟，是个‘哑巴’，明天去偃师给他治病。”分队长炎章及时出面，帮他们打掩护，3人才得以平安回到刘牛家中。夜间，刘牛才发现炎章塞给自己的字条，他们接到命令要找一个大个子且有明显口音的共产党员，刘牛这才知道这个朋友也是党员。

第二天一早，刘牛准备送陈耳东和“哑巴”离开时，“哑巴”说话了：“因革命所需，装扮成哑人，请兄莫怪小弟礼貌不周，滴水之恩来日涌泉相报。”刘牛听后大笑说：“没去就医，‘哑巴’的病可痊愈了。”（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）