“停车场免费开放”让城市更开放（洛谭说事）

今年牡丹文化节期间，我市推出免费停车惠民活动。4月1日到5月10日的周六、周日和法定节假日，我市有142个停车场、2万余个路内智慧化泊位对市民和游客免费开放。惠民举措进一步延伸，既让百姓觉得暖心，又为城市形象加分，也是对城市开放气质的提升。

今年牡丹文化节期间，我市推出免费停车惠民活动。4月1日到5月10日的周六、周日和法定节假日，我市有142个停车场、2万余个路内智慧化泊位对市民和游客免费开放。惠民举措进一步延伸，既让百姓觉得暖心，又为城市形象加分，也是对城市开放气质的提升。

直观地说，如此多的停车场免费开放，既为本地市民出行提供了便利，又为远道而来的游客解决了“长路万里行，停车难中难”的难题，能有效拉近他们与这座城市的距离。外出旅游，停车缴费是少不了的，很多人都有切身体会，很多时候为了安全就是多缴10元、20元也愿意。相比之下，此次洛阳推出停车场免费开放这种具体、可感的惠民举措，经过众多游客的口碑传播，效果不亚于一次特别加分的城市形象宣传。

进一步说，这是洛阳文旅惠民政策的再一次突破。自2017年首次试点部分牡丹园免费开放开始，我市已经相继出台了旅游年票不受限、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、文化消费有补贴、环城高速豫C车辆免费通行等诸多惠民举措。可以说，针对游客关心的“吃、住、行、游、购、娱”，我市持续推出的全方位惠民举措，已经创造性地捧出了一个“普惠旅游”的洛阳样本。

把这些放在牡丹这朵“国民之花”之中来观察，更有特别的意味。牡丹，既然被群众冠以“国民之花”的美名，理应拿出应有“颜值和气质”来“幸福广大群众”。“颜值”不必多说，如今洛阳牡丹在品种、技术、园艺等众多方面已经“代表了中国水平”；“气质”更多体现在洛阳这座“牡丹花城”身上，近年来，围绕把牡丹文化节办成“人民的节日、百姓的盛会”，洛阳推出的惠民举措定位之精准、覆盖范围之广、优惠力度之大，展现的不正是这座城市的胸襟和格局吗？

其实，衡量一座城市开放的气质，不仅要看“大手笔、大规模”的投资，要看“跳出国门、走向世界”的脚步，更多时候，开放的气质也隐藏在为游客提供的吃、住、行等便利中，体现在一个个免费开放的停车场中。毕竟，一座总是愿意“成人之美”的城市，自然会让人们口口相传、念念不忘。（新闻观察员 洛谭）