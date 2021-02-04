阳春三月，万物生长的季节，洛阳又迎来了一年中最美的时候。去年的今天，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极。

春满洛城

阳春三月，万物生长的季节，洛阳又迎来了一年中最美的时候。

去年的今天，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极。

拂去十三朝古都的历史沧桑，洛阳迎来新的特殊历史机遇！一年来，我们站位全国、全省大局，聚焦洛阳新发展定位，不负重托勇担当，实干争先更有为，在贯通中求深化、在落地上做文章，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，用实际行动推动省委省政府部署要求落地生根。

请看，春回河洛又一年，河洛大地气象新！

兴洛湖“空中乐道”

聚力学深谋实落细 推动省委省政府部署要求落实落细

回望“十三五”，市委市政府自觉把洛阳发展放在国家大战略大布局中去审视，深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述，对中原城市群副中心城市、洛阳都市圈建设的重大问题、重要工作、重点项目进行深入研究谋划，以大视野大格局做好“谋”的文章，努力做“正确的事”，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。

去年3月27日，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会。省委书记王国生在会上强调，洛阳是名重古今、底蕴深厚的沃土，今天依然是我国在世界上具有很高知名度的城市之一，重振洛阳老工业基地雄风、重塑洛阳古都辉煌，不仅是720万河洛儿女的共同梦想，也是全省人民的热切期盼。

回望走过的路，正是得益于我们学深谋实、务实重干，洛阳在全国全省发展格局中的位势不断提升，省委省政府对洛阳发展的定位越来越高、支持力度越来越大，社会各界对洛阳的期待越来越高、信心越来越足。

一年来，市委市政府深入贯彻省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会精神，聚焦新定位、开启新篇章，推动各项部署要求落实落细。

我们提升站位聚合力。市委第一时间就学习宣传贯彻推进会精神作出专门部署，带动全市广大干部群众形成凝聚人心、乘势而上、推动发展的强大合力。

我们远近结合重谋划。市委市政府先后召开全市领导干部大会、市委全会等研究部署贯彻落实工作，出台《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》和8个专班行动方案，谋划梳理总投资1.85万亿元的1526个重大项目，进一步找准方位、蓄势谋势。

我们完善机制抓推进。组建市级领导牵头负责的11个工作专班，建立领导小组例会、调度会等10项工作制度，健全向上对接、内部协调、对外联动、督导考核等工作机制，责任链条越扣越紧，重点任务越落越细。

我们深化改革激活力。积极承接省级下放权限，对接省直31个配套支持政策，细化为321项具体事项，不断为副中心、都市圈建设赋能，为确保省委省政府部署落到实处提供了有力保证。