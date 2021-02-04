一场特殊的“年度大考”

观摩交流、登台述职、当面点评、现场测评……昨日，市委召开2020年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，一场关于基层党建工作的“年度大考”拉开序幕。

观摩交流、登台述职、当面点评、现场测评……昨日，市委召开2020年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，一场关于基层党建工作的“年度大考”拉开序幕。

一大早，在春雨淅沥中，市委书记李亚首先带队深入城市社区开展集中观摩。

在互联网时代，“智治”是推动基层治理能力现代化的新载体。涧西区武汉路社区开发智慧社区“智库”平台，不仅实现了群众基本情况“一键获取”，还能让居民在线申办各种事项。李亚饶有兴致地了解平台运行情况，欣慰地说：“‘智治’，建是基础，用是关键，效是根本，要用好现代信息技术手段，让基层治理更智慧、更高效。”

“网格员一天走访几户居民？”“社区老年人比例有多高？”来到洛龙区英才社区，李亚详细了解党建网络体系建设情况，叮嘱要畅通联系群众渠道，推动大走访制度常态化，点对点、面对面、心连心，不断提升为民服务的针对性、实效性。

为更好地服务群众，定鼎门社区建设了“零点课堂”、智慧养老服务中心等阵地，深受好评。李亚走进活动室，与志愿者亲切交流，欣赏剪纸、书画作品，勉励社区工作者创新服务方式、提升服务质量，精准精细增加专业化、高品质的便民服务供给。

观摩行程紧凑，社区亮点纷呈。在“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”推动下，基层治理的新模式，赢得大家纷纷点赞。

观摩结束，与会同志齐聚市会议中心，述职评议“大比拼”旋即展开。18个县(市)区和两家单位党委(党组)主要负责同志依次登台，亮成绩、查问题、谈打算，气氛严肃而紧张。

偃师实施党支部书记“头雁”工程；新安开展“拆墙便民亲民”工程；宜阳“下猛药”规范了村级集体资产管理；市发改委打造绝对忠诚政治机关，实现抓党建与促发展同频共振……台上几分钟，台下一年功。大家抓基层党建的生动实践，得到李亚和在场同志的充分认可。

摆成效，也不怕“亮家丑”。点评中，李亚一针见血地指出了责任落实不够到位、服务功能不够强、干部结构不够优、集体经济发展不够平衡等问题。

有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。李亚还有针对性地教方法、指路子、压担子，推动基层党组织全面进步全面过硬。

“群雁高飞头雁领。基层党支部书记要成为支部的头雁，支部要成为全村(社区)的头雁，党员要成为广大群众的头雁。”

“村集体资产专项治理，啃的是硬骨头，打的是攻坚战。既要硬起手腕开展专项整治‘治标’，也要完善机制、科学决策‘治本’。”

“基层干部是加强基层基础工作的关键。我们鼓励大家担责担难担险，也要关心和爱护基层干部，为他们创造良好条件。”

“坚持寓政治功能于服务功能之中，既要打通平台载体的‘物理通道’，也要畅通亲近群众的‘情感通道’，真正把好事办到心坎儿上。”

“高校要下功夫办好思政课，突出政治引领，坚持立德树人，促进学生全面发展，真正培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。”

…………

“每一次登台，每一次点评，都是一次触动。”走出会场，大家纷纷表示，述职评议的压力，就是抓好基层党建工作的动力。全面从严治党永远在路上，只有进行时，没有完成时，要驰而不息抓好基层党建，为加快洛阳都市圈、现代化强市建设提供坚强组织保证。（记者 白云飞 孙小蕊）