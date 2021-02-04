李亚：推动基层党组织全面进步全面过硬 为建设现代化强市提供坚强组织保证

昨日，市委召开2020年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，结合正在开展的党史学习教育，利用一天时间，通过基层党建观摩和述职评议，回顾检视一年来全市基层党建工作推进情况，进一步树好导向、压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。

李亚在2020年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议会议上强调

推动基层党组织全面进步全面过硬

为建设现代化强市提供坚强组织保证

昨日，市委召开2020年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，结合正在开展的党史学习教育，利用一天时间，通过基层党建观摩和述职评议，回顾检视一年来全市基层党建工作推进情况，进一步树好导向、压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。

市委书记李亚出席会议并讲话。市领导刘宛康、赵会生等出席会议。

当日上午，李亚带队深入涧西区武汉路社区、洛龙区英才社区和定鼎门社区，围绕基层党建工作特别是“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”工作进行观摩。观摩结束后，18个县(市)区和市发改委、洛阳职业技术学院党委(党组)主要负责同志进行了现场述职。李亚逐一点评，在肯定成绩的同时着重指出问题、提出要求。省委组织部有关同志到会指导并点评。

李亚在讲话中指出，抓好基层党建工作，是党的建设的宝贵经验，是推动党建高质量的重要要求，也是推动发展高质量的现实需要。2020年是洛阳发展进程中极不平凡的一年。全市各级党组织认真落实新时代党的建设总要求，坚定扛起管党治党责任，不断巩固发展全面从严治党战略性成果，有力保证了各项事业持续健康发展。同时也要清醒看到，我市基层党建工作还存在不少问题。要持续提升政治站位，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，认真落实党建工作责任制，履行好党委(党组)书记“第一责任人”责任，聚精会神抓党建，扛牢抓实基层党建工作责任。

李亚强调，要以“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”为抓手，组织实施“‘河洛党建计划’全面过硬年”活动，推动基层党组织全面进步全面过硬。要坚持以提升组织力为重点，突出政治功能，把党建引领落得更实。统筹推进各领域基层党组织建设，抓好村(社区)“两委”换届“后半篇文章”，把基层党组织真正建成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，充分发挥基层党组织政治引领、思想引领、组织引领、作风引领作用。要坚持自治、法治、德治、智治有机结合，把基层治理抓得更实。持续加强党组织领导的基层群众性自治组织建设，健全民事民议、民事民办、民事民管的制度机制；持续提高基层依法治理能力，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全扫黑除恶常态化机制，着力建设平安乡村；持续实施以学促德、以规立德、以文养德、以评树德工程，推动社会风气不断向上向善；以智慧城市、智慧乡村建设为牵引，坚持以建为基础、以用为关键、以效为根本，让基层治理更智慧、更高效。要加强基层服务型党组织建设，坚持寓政治功能于服务功能之中，把服务群众做得更实。围绕政务服务下沉、公共服务均衡、事务服务便捷、数字服务高效、走访服务常态，健全服务体系，畅通联系渠道，提升保障能力，扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，以高质量服务贴近群众、团结群众、引导群众、赢得群众。

李亚强调，抓好基层党建工作，关键在于狠抓落实。要压实责任，坚持把基层党建工作与改革发展稳定工作一起谋划、一起部署、一起督促、一起考核，形成管党治党的强大合力。要健全制度，在强化既有务实管用制度执行的同时，探索完善协同联动机制、党建工作项目化推进机制、督导推进机制等制度体系，确保制度立得住、行得通、管得了。要改进作风，坚决克服形式主义，用好“一线工作法”，明确载体抓手，弘扬斗争精神，着力推动全面从严治党向纵深发展，为全面建设社会主义现代化强市提供坚强组织保证。

市委常委、相关市级领导、市直相关单位党委(党组)主要负责同志等参加会议，并对述职人抓基层党建工作、落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制情况进行了现场测评。(记者 白云飞 孙小蕊)