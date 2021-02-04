这些“最美洛阳人”，值得我们学习【视频】

“平凡铸就伟大，英雄来自人民。每个人都了不起！”今日，由市委宣传部主办，洛阳广播电视台承办，洛阳银行协办的2020年度“最美洛阳人”十大楷模颁奖典礼举行，获奖人物的感人事迹震撼现场观众心灵。

“平凡铸就伟大，英雄来自人民。每个人都了不起！”今日，由市委宣传部主办，洛阳广播电视台承办，洛阳银行协办的2020年度“最美洛阳人”十大楷模颁奖典礼举行，获奖人物的感人事迹震撼现场观众心灵。

她们中，既有用医者仁心守护村民健康的白衣天使，又有扎根黄河边，将千亩荒山变成绿水青山的企业家；既有不向命运低头的网络签约作家，又有热心公益、乐于助人的出租车司机……为积极培育和践行社会主义核心价值观，集聚洛阳经济社会发展正能量，市委宣传部去年继续开展“最美洛阳人”大型集中宣传活动，宣传报道了全市各行各业的先进基层典型100余人，最终评选出“最美洛阳人”十大楷模。

冯亚珂 (嵩县黄庄乡三合村党支部副书记)

他着手创办手绘小镇，带领返乡创业村民创办手绘小镇电子商务公司和农产品开发有限公司，与各大电商平台合作，年度销售额达400余万元，激发了返乡创业村民的热情。

樊石滚 (伊川县白沙镇焦王村卫生所村医)

樊石滚坚守乡村52载，用医者仁心守护了村里三代人。他挂号、诊疗免费，单张处方只收10块钱，年门诊量超两万，每天接诊上百人，全年无休。

冯华 (洛阳华洋生态科技园总经理)

他扎根新安县石井镇拴马村黄河边，十八年如一日，将一座条件极其恶劣的千亩荒山变成绿水青山，并实现盈利……

张露露 (网络签约作家)

因早产而导致的脑干损伤，她没有向命运低头，10年来创作出10余部近200万字的小说，通过网络为自己打开了一个崭新的世界。

徐阳墓地考古发掘队

河南伊川徐阳墓地考古发掘团队，自2013年组建以来，以满腔热忱和高度的责任心，执着坚守考古一线，用考古人的独特方式诠释着煌煌五千年中华文明。

洛阳市援鄂医疗队

他们在武汉奋战56天，累计诊疗确诊患者826人，救治重症患者117人，治愈出院766人，用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

吴月花 (中兰公司出租车司机)

她从事出租行业已有26年，组织成立了“洛阳市慈善爱心车队”。截至目前，她和她的车队已累计义务接送3万余人次，至今仍在坚持。

刘改秀 (洛阳市农林科学院副院长)

她痴心研究牡丹30余载，为推动牡丹产业发展作出突出贡献。她和她的团队致力于牡丹杂交育种、扩繁嫁接和品种改良，填补了多项国内空白。

宋鹏晟 (市公安局西工分局洛北派出所辅警)

从警以来，他共计直接参与抓获嫌疑人43人，抓获涉毒人员12人，有效处置群体事件7起，排查化解矛盾纠纷50余起，仅用一年时间便摘掉高发案社区的“帽子”。

温敏 (中原突围战役的亲历者和记录者)

她撰写纪实文学记录经历的抗日战争和解放战争，出版《传奇司令和他的传奇团长——皮定均与裴子明的传奇故事》等文章，先后荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念中国人民抗日战争胜利60周年、70周年纪念章。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图/视频）