洛阳法院“榜样之光”英模事迹报告会今日举行

榜样之光，照亮前行之路；榜样之光，照亮心中所向。为大力弘扬英模精神，今日下午，洛阳法院“榜样之光”英模事迹报告会在洛阳市中级人民法院报告厅举行。

榜样之光，照亮前行之路；榜样之光，照亮心中所向。为大力弘扬英模精神，今日下午，洛阳法院“榜样之光”英模事迹报告会在洛阳市中级人民法院报告厅举行。

报告会上，洛阳中院刑二庭庭长李俊峰、洛阳中院执行局副局长郏文慧、洛龙区法院行政庭庭长杨洪璞等7名洛阳市法院英模代表，用最真挚的语言，将他们默默耕耘在司法一线的故事娓娓道来。青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华，审理的每一起案件，彰显了他们“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的初心；审、执结的每一起案件，倾注的是他们无悔地付出，他们是政法队伍的榜样，他们用行动诠释了“不忘初心、牢记使命”。

会上，英模们敢于担当的崇高品质、精益求精的工作作风、敢为人先的创新精神、扎根基层的为民情怀激起阵阵掌声，激励着一批又一批的法院干警行动起来，崇尚英模、学习英模、争当英模，将英模精神转化为实际行动，做忠诚司法事业的追光者！

部分人大代表、政协委员、新闻媒体及法院领导出席报告会。全市两级法院干警分别在主会场和分会场聆听学习。（苑曼琳）