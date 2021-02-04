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洛龙区2021年第一季度政银企洽谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 20:56

　　“今天开这个会，就是给金融机构和企业搭建一个交流的平台，大家互相熟悉了，才能更好实现合作共赢。”26日，在洛龙区2021年第一季度政银企洽谈会上，洛龙区相关负责人开宗明义。

　　现场一张圆桌，洛龙区涉企政府部门、金融机构、企业、企业孵化园区的代表们围坐在一起。

　　洛龙区金融工作局负责人首先介绍了今年第一季度该区金融运行情况：截至3月20日，全区银行机构向区内企业授信金额合计193.7亿元。数字背后，是洛龙区“引金入洛”工作的扎实推进。

　　在金融机构代表发言环节，渤海银行代表第一个发言：“我行今年将设立洛阳分行，计划在未来5年内提供不低于200亿元的融资支持，亟待寻找有融资需求的优质企业。”听到这里，几位企业代表立刻向其投去了热切的目光。

　　随后发言的金融机构代表，普遍提到了目前“借贷两难”的局面。银行迫切希望找到优质“潜力股”，而很多民营小微企业处于初创阶段，银行又难以收集和甄别企业真实信息并据此进行信贷决策。

　　对此，洛龙区相关负责人表示，解决这一问题需要多方努力，可以借助大数据，对中小微企业进行信用评级和星级管理，同时小微企业也要积极寻找增信措施，不断提高自身竞争力，主动推介自己。

　　很快，在场的企业代表们自告奋勇，依次介绍起各自的融资项目特点和融资需求。银企双方代表互换名片、添加微信，约定进一步沟通的时间。

　　2021年是“十四五”规划开局之年，洛龙区相关负责人说，金融是现代经济的核心。今后，洛龙区将做好“媒人”，持续为银企双方搭建沟通桥梁。同时，金融机构要不断创新产品，适销对路，更好服务企业。企业要理清发展思路，加大科技创新力度，形成与银行间的良性互动。银企双方都要主动出击，才有可能牵手成功，找到对的它。

　　(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 苟华云 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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