政银企平台助力 洛阳一企业获得贷款400万元【视频】

今天午后，洛阳市区雨滴成线。14时许，市市场监管局非公有制经济促进科的几位工作人员驱车赶往位于新安县的洛阳市大资塑业有限公司，和他们同行的，还有中原银行洛阳分行的相关负责人。
今天午后，洛阳市区雨滴成线。14时许，市市场监管局非公有制经济促进科的几位工作人员驱车赶往位于新安县的洛阳市大资塑业有限公司，和他们同行的，还有中原银行洛阳分行的相关负责人。
今天午后，洛阳市区雨滴成线。14时许，市市场监管局非公有制经济促进科的几位工作人员驱车赶往位于新安县的洛阳市大资塑业有限公司，和他们同行的，还有中原银行洛阳分行的相关负责人。
他们此行的目的，是为洛阳市大资塑业有限公司发放贷款，款额400万元。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605