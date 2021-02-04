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政银企平台助力 洛阳一企业获得贷款400万元【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 20:56

　　今天午后，洛阳市区雨滴成线。14时许，市市场监管局非公有制经济促进科的几位工作人员驱车赶往位于新安县的洛阳市大资塑业有限公司，和他们同行的，还有中原银行洛阳分行的相关负责人。

　　他们此行的目的，是为洛阳市大资塑业有限公司发放贷款，款额400万元。

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[ 责任编辑：潘亮]
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